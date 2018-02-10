Murat Ceylan kimdir? Survivor Murat kaç yaşında?

Survivor Murat Ceylan, uzun bir aradan sonra All Star 2018 yarışmasına iddialı bir şekilde başladı. 2013 yılında katıldığı yarışmanın ardından kendisini daha hazır hissettiğini dile getiren Murat Ceylan, Survivor 2018 All Star yarışmasına,’5 yıl önce çocuk olarak gittiği Survivor’a, olgunlaşmış bir genç olarak gidiyorum’ sloganıyla başladı. Peki, Murat Ceylan kimdir?

MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Murat Ceylan, Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu, yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekti. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.