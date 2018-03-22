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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.03.2018 - 16:27, Son Güncelleme:

Survivor Merve kimdir kaç yaşında? Sözleri tepki çekti

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Survivor Merve kimdir kaç yaşında? Sözleri tepki çekti

Survivor Merve, yarışmanın şampiyonluk adayları arasında önemli bir konumda yer alıyor. Survivor'a daha önce de katılan Merve Aydın, finale çok yaklaşan isimler arasında yer almış ancak istediği sonuca ulaşamamıştı. Bu yıl daha bilinçli geldiklerini yarışmanın ilk günlerinde söyleyen Merve Aydın, parkurlarda kendisini kanıtlamaya devam ediyor. Peki, Survivor Merve kimdir kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında bazı istatistikler

Survivor All-Star ya da diğer tabiriyle ünlüler takımının değerli oyuncuları arasında yer alan Merve Aydın, atletizm kökenli olması nedeniyle parkurlarda hızıyla dikkat çekiyor. Yarışmaya daha önce de katılan Merve, her ne kadar başarılı olmuşsa da finale kadar uzanamamıştır.

Bu yıl parkurlardaki istatistik verilerine göre Merve Aydın, çıktığı 3 oyunun istatistik ortalamasına göre saniyede 0.48 metre koştu. Çıktığı puzzle oyunlarında ise minimum 15.5 saniyelik bir performans göstermiştir.

Survivor Merve'ye Survivor'un resmi sitesi üzerinden gelen yorumlar ise şu şekilde;

- Örnek alınacak kadın. Ne diyoduk: Hedefe kilitlen Hırslan Azmet Cesur ol Dik dur Sabret Güclu ol Harakete gec Pes etme Kendin ol Enerjini kayıp etme ve gereken cevabı ver Çünkü #osenebusene #survivor2018

- Bugun gonululer bu yemek masasin hic gormesin diyecek kadar egoist,bencil koca bir hicsin sen insan evladimisin yaziklar olsun mili bir atletin soyledikler kan donduruyor

- Milletin karakuzusu benim görmemiş milli atletim o nasıl bedduadır o gönulluler bu oyunu hiç kazanıp bunu tadamasın ne demektir tatlı tatlııııı diye ağladığın gunleri ne çabuk unuttun hep sakatsın dizim de dizim minnak bir dikişin var oyuna çıkmıyorsun ama her turlu zıplıyorsun bedduan sizi bulur umarım dönup dolaşıp hiç bir şey yiyemezsiniz bundan sonra

- O sene bu sene ! şampiyon MERVE AYDIN diye bağıracağız inşallah

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu. Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

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