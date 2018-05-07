Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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07.05.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında?

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Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında?

Survivor 2018'in ünlüler takımında mücadele eden tecrübeli yarışmacılardan Merve Aydın'ın kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Birçok vatandaş Merve Aydın'ın özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında?

Merve Aydın'ın kim olduğu son günlerde en çok soruşturulan konulardan biri oldu. Yarışmadaki performansı ve adada yaşadıkları ile dikkatleri çeken Merve Aydın güzel fiziği ile de ünlüler takımının en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Survivor'un iddialı yarışmacılarından olan Merve Aydın hakkında merak ettiği konuları araştıran vatandaşlar, Merve Aydın hakkına bilgi edinmek istiyor. İşte, Survivor Merve Aydın hakkında merak edilen her şey...

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamladı. Atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan’dan etkilenerek adım attı. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu.

2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

2014 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmayı 3. Olarak tamamladı. 2015 yılında Survivor All Star’da yarıştı ve finale kaldı. Böylece 10 yılın En Başarılı Kadın  Survivor’ı oldu. 3 Temmuz’da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. Oldu. Merve Aydın son olarak Survivor 2018'in ünlüler takımında yer alıyor ve yarışmanın iddialı isimleri arasında bulunuyor.

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