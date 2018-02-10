Merve Aydın kimdir? Survivor Merve kaç yaşında?

Merve Aydın, yarışmanın önceki yıllarında gösterdiği hırs ve istikrar ile önemli isimler arasında yer aldı. Katıldığı yarışmalarca önemli dereceler elde eden Survivor Merve Aydın, 2014 yılında ilk deneyimini yaşamış ve 3.ncü olmuştur. 2015 All Star yarışmasında ise çitayı biraz daha yükselten Merve Aydın, yarışmayı finalde 2.nci olarak tamamlamıştır. Atletik bir vücuda sahip olan ismin bu yılki hedefi ise geçmiş yıllardaki çıkışına paralel olarak şampiyonluk olarak yer alıyor.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelmiştir. Babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, Annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek Kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü’nde basketbolcudur. Merve Aydın öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlamıştır.

Atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan’dan etkilenerek adım attı. Daha sonra Atletizme Lisanslı olarak Enka Spor Kulübünde devam etti. Spora başladıktan 3 ay sonra 2004 yılında Türkiye şampiyonasında yarıştı, 800 metreyi 2:09 saniyede koşarak Türkiye şampiyonu oldu. Böylece barajı geçerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu. Bu aşamanın ardından birçok başarı elde eden Merve Aydın, Galatasaray kulübünün atletizm sporcusu oldu. Ancak yaşadığı bazı prosedürel sorunlar yüzünden anlaşması feshedildi. Bu süreçte İzinsiz yurt dışına çıktığı öne sürülerek federasyon tarafından 15 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu yaşadığı sorunlar yüzünden spor hayatına mecburi olarak ara verdi.

2014 yılında Star TV‘de yayınlanan Survivor yarışmasına katıldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmayı 3. Olarak tamamladı.

2015 yılında Tv8’de Survivor All Star’da yarıştı ve finale kaldı. Böylece 10 yılın En Başarılı Kadın Survivor’ı oldu. 3 Temmuz’da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. Oldu.