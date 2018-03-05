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Survivor Melih kimdir? Babası tanıdık bir isim

Survivor Melih, gönüllüler takımı içerisinde bireysel çekişmeler nedeniyle eleme adayları arasına girdi. Profesyonel voleybolcu olan Survivor Melih Özkaya, spor ve fitness eğitmenliği de yapmaktadır. Peki, 4 Mart akşamı eleme potasına giren Survivor Melih Özkaya kimdir kaç yaşındadır?

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 20:51 | Son Güncelleme :

Survivor Melih gönüllüler takımı içerisinde fiziği ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Takımın hızlı sayılabilecek isimleri arasında bulunan Survivor Melih Özkaya, 4 Mart akşamı eleme adayları arasına girdi. Peki, Survivor Melih kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR MELİH KİMDİR?

Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında daha önce de ekranlarda kendisini denemiş olan isimler yer alıyor, bunlardan biri de Melih Özkaya. Voleybol dünyası tarafından bilinen Melih Özkaya, Birce Akalay ve Murat Ünalmış’ın başrollerini üstlendiği 2012 yapımı Yer Gök Aşk adlı dizide rol aldı.

Sporun yanı sıra ekran arkasıyla da ilgili olan Melih Özkaya, bir süre amatör ve kısa vadeli çalışmalar yürüttükten sonra profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Çok küçük yaşlardan bu yana sporla iç içe olan Melih Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde altyapısında yer aldı. 8 yıl profesyonel voleybol oynadıktan sonra sonra 2. Lig voleybol takımlarının formaları giydi. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımının kadrosunda bulunan Melih Özkaya, aynı zamanda 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

Gönüllüler takımındaki gibi oldukça iddialı olan Melih Özkaya, tanıtım fragmanındaki “Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.” sözleriyle dikkat çekti.

MELİH ÖZKAYA'NIN BABASI DA TANINIYOR

Acun Ilıcalı, Melih Özkaya'nın 'Var Mısın Yok Musun' yarışmacılarından birinin oğlu olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, Melih’in 'Var Mısın Yok Musun'da yarışan Metin Özkaya’nın oğlu olduğunu açıkladı. 'Antikacı Metin' lakaplı Metin Özkaya’nın Survivor’a geldiğini de söyledi.

Acun Ilıcalı Metin özkaya için, "Yarışmacıları seçerken bilmiyordum, ben de yeni öğrendim. İnanılmaz bir yarışmacıydı. Öküzün numarası hikayesi var. Hayatım boyunca böyle bir gece yaşamadım. Televizyon kariyerimin en ilginç gecesiydi. Ben böyle bir yarışmacı görmedim."

Metin Özkaya, bir dönem 'Var Mısın Yok Musun' ve 'Survivor' yarışmalarında yarışmıştı.

 

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