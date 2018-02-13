Survivor Marcus kimdir? Adriana Lima şans diledi

Survivor Marcus ya da tam adıyla Yiğit Marcus Aral, üniversite eğitimini University Of Miami’de tamamladı. Model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California’ya yerleşti. Gezi ve doğa tutkusu sosyal medya paylaşımlarından anlaşılan Marcus, yazılım mühendisidir. İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapan annesi Nevin Aral, Muğla'da yaşıyor. Marcus'un instagram hayatında lüks bir hayat göze çarpıyor.

Tanıtım fragmanında herkesten farklı bir slogan seçtiği görülen Marcus; “Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.” sözleriyle kişiliğine dair bir ipucu vermiş oldu. Marcus, Survivor’a gidişini şu sözlerle duyurdu:

“Evi ve yaşamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabası ama şu an zaman macera zaman”

ADRİANA LİMA UĞURLADI

Adriana Lima, Survivor 2018'in Gönüllüler takımında yarışacak olan Yiğit Marcus Aral ile birkaç ay önce çekilen bir pozunu Instagram sayfasında "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla paylaştı. Bu pozu daha önce Yiğit Marcus Aral kendi Instagram sayfasında paylaşmıştı.