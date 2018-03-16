Survivor İpek Yaşar kimdir kaç yaşında? Survivor 2018'de dikkat çekti

Survivor İpek, yarışmanın 2018 ayağında dikkat çeken isim oldu. Gösterdiği performans pek fala beğenilmeyen Survivor İpek, sivil hayatında avukatlık mesleğini yürütüyor.



27 yaşında olduğu bilinen İpek Yaşar, Hukuk Fakültesi mezunudur. CrossFit sporucu olan ve Instagram da binlerce takipçisi bulunan İpek Yaşar, Gamze Firuze Aksu yerine Survivor 2018'e katıldı. Survivor 2018’e iki gönüllü ve iki All-Star yarışmacının daha önceden dahil olacağını açıklanmıştı.



CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban’da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.



İpek Yaşar'ın ismi, 4 Mart akşamı düzenlenen ada konseyinde 6 kez çıkmış ve eleme adayları arasına girmiştir.