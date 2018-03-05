Survivor İpek kimdir? İpek Yaşar kaç yaşında?

Survivor İpek, gönüllüler takımına yeni katılan isimler arasında yer alıyor. Henüz iki hafta olmasına rağmen arkadaşları tarafından eleme potasına alınan Survivor İpek Yaşar, SMS oylamasının sonucuna göre adadan gidecek ya da kalacak isimler arasındaki konumunu belirleyecek. Peki, Survivor İpek Yaşar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

İPEK YAŞAR KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

27 yaşında olduğu bilinen İpek Yaşar, Hukuk Fakültesi mezunudur. CrossFit sporucu olan ve Instagram da binlerce takipçisi bulunan İpek Yaşar, Gamze Firuze Aksu yerine Survivor 2018'e katıldı. Survivor 2018’e iki gönüllü ve iki All-Star yarışmacının daha önceden dahil olacağını açıklanmıştı.

CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban’da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

İpek Yaşar'ın ismi, 4 Mart akşamı düzenlenen ada konseyinde 6 kez çıkmış ve eleme adayları arasına girmiştir.