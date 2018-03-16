Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Funda korkuttu

Survivor'da 16 Mart akşamı iletişim ve sembol oyunu heyecanı vardı. Aileleriyle görüşmek için her şeylerini ortaya koymaya hazır olan ünlüler takımı ile rahat bir nefes almak için bu oyunu kazanmak isteyen gönüllüler takımının verdiği mücadele aksiyon dolu dakikalara sahne oldu. Peki, 16 Mart akşamı Survivor'da sembol ve iletişim oyununu kim kazandı? İşte, son bölümden detaylar
SEMBOL OYUNU YAĞMUR VE ADEM'İN
Survivor'da 16 Mart akşamına damga vuran bir oyun da sembol ödülü oldu. Kıbrıs yolunda kendilerini garantiye alacak 2 ismi belirleme amacıyla oynanan sembol oyununda kıyasıya mücadele vardı. Büyük bir mücadelenin ardından erkeklerde Adem ve Turabi finale kalırken, kadınlarda finale adını yazdıran isimler Funda ve Yağmur olarak belirlendi. Sembol ödülünü kadınlarda Yağmur, erkeklerde ise Adem kazandı.
İLETİŞİM OYUNU ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
Ünlülerin daha önce iletişim oyununu kazanmaları nedeniyle ailelerinin görüntülü mesajları, gönüllülerin ise ilk kez oynamaları nedeniyle hayranlarının mesajları ve müzik ile buluşacağı iletişim oyunu, oldukça hararetli dakikalara sahne oldu. Parkurda varını yoğunu ortaya koyan oyuncular, başa baş skorlarla ilerledi. Oyunu kazanan taraf 10-9 skorla ünlüler takımı oldu.
FUNDA BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI
Son zamanlarda performansını arttıran Funda, iletişim oyununda takımı için parkura çıktı. Denizin içerisinde başlayan parkurun henüz başlarında sendeleyen Funda, suyun içerisindeki çırpınışlarıyla tehlike altında olduğunu işaret etti. Funda'nın yardımına yapım ekibi ve yarışmacılar yetişti. Funda, iletişim oyununda kenarda oturan isimler arasında yer aldı.
ELİF'TEN CUMALİ İSYANI
İletişim oyununda Cumali'nin yarışamayacak olması, Elif'i sinirlendiren konu oldu. Denizle arasının çok iyi olmaması nedeniyle büyük bir çoğunluğu denizin içerisinde geçen parkur hakkında çekinceleri olan Cumali, karşı takımın baskıları sonrası gurur yaparak oyuna dahil olmak istediğini açıkladı.
Cumali'ye sahip çıkan isim ise ünlüler takımından Turabi oldu. Turabi, kendisinin de su ile arasının iyi olmadığını bu nedenle Cumali'ye baskı yapmanın doğru olmadığını takım arkadaşlarına iletti ve başka bir isim seçmelerini rica etti.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün