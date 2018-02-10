Survivor Hilmi Cem kimdir? 2 şampiyonluğu olan Hilmi Cem kaç yaşında?

Survivor’ın şampiyon isimlerinden Hilmi Cem İntepe, yarışmanın önemli isimleri arasında ciddi bir konumda yer alıyor. Daha önce 2013 ve 2015 yıllarında Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, kısa bir aranın ardından yeniden kadroya dâhil oluyor. Peki, ‘Burukluklarım ve pişmanlıklarım var’ sözlerini ifade eden Hilmi Cem İntepe kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla’da dünyaya gelen Hilmi Cem İntepe, 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı. Hilmi Cem’in son projesi ise 2018 yılında vizyona girecek olan Hürkuş filmi olacak.