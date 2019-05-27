Survivor Hikmet kimdir? İşte Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında merak edilenler
Survivor 2019'un iddialı isimleri arasında yer alan ancak, geçirdiği talihsiz kaza sonucu adaya ve hayallerine veda eden Hikmet Tuğsuz, takım arkdaşlarıyla vedalaşarak adadan ayrıldı. Bu gelişmenin ardından Survivor Hikmet'in kim olduğu ve özel yaşamına dair detaylar merak konusu oldu. İşte Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında merak edilenler...
Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.
Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.
Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yapıyor.
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