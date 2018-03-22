Survivor Hakan kimdir kaç yaşında? Parkurlara döndü
Survivor 2018'in henüz ilk dakikalarında ünlüler takımındayken herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek için gönülüler takımına geçirilen Hakan Hatipoğlu, iddiasını sürdürüyor. Ünlüler takımının ihanet olarak yorumladığı bu geçişin ardından küçük bir sakatlık geçiren Survivor Hakan, bir süre oyunlarda yer alamadı. Peki, Survivor Hakan kimdir kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında istatistiki bilgiler
Survivor Hakan, az oyuna çıkmasına rağmen parkulardaki iddiasını sürdürüyor. Puan tablosuna adını beşinci sıradan yazdıran Survivor Hakan Hatipoğlu, çıktığı 14 oyundan 9 galibiyet elde ederek 64 puanla istatistiklerde üst sıralar oynuyor. Hakan Hatipoğlu, son istatistiklere göre ise 1 metreyi 0,73 saniyede koşuyor.
Survivor Hakan'a Survivor'un resmi sitesi üzerinden gelen yorumlar ise şu şekilde;
- Hakan a olması gerektiğinden fazla iltimas geçildi. Sakatlandığında adadan gönderilmeliydi. All star olamaz. Kendini üst tertip sanıyor. Turabi her yarışta hakkından gelir.
- ALL STARRR Hakan kadar başınıza taş düşsün. Ne istiyorsunuz? Size göre her şeyin sorumlusu HAKAN, düşün yakasından. Şimdiye kadar sizin gibi düşüncelere sahip kişiler yüzünden 2 defa Hakan'ı izlemekten mahrum kaldık. Yine aynı oyunlara başladınız. sadece oyuncular farklı düşünceler yine aynı. Ama Hakan'ı artık yiyemeyeceksinizzzzz
-Bu sene performansın mükemmel başladı. Bir talihsizlik yaşasan da (biz ona nazar diyoruz :) ) Eskisinden de hızlı parkurlara döneceğine inancımız tam. Hem kocaman kalbinle, hem de duruşunla, hem de oyunlarda ve adadaki yorumların ve tavırlarınla survivora en çok yakışan isim bizim için 2010'dan beri sensin. Kalbimiz ve dualarımız seninle abicim...
- Bu sene performansın mükemmel başladı. Bir talihsizlik yaşasan da (biz ona nazar diyoruz :) ) Eskisinden de hızlı parkurlara döneceğine inancımız tam. Hem kocaman kalbinle, hem de duruşunla, hem de oyunlarda ve adadaki yorumların ve tavırlarınla survivora en çok yakışan isim bizim için 2010'dan beri sensin. Kalbimiz ve dualarımız seninle abicim...
Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1980 Burgazada İstanbul doğumlu, Milli sporcu, oyuncu ve sunucudur. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2011 yılında yarışmada tanıştığı Gizem Hatipoğlu (Akın) ile evlenmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.
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