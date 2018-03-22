Survivor Hakan kimdir kaç yaşında? Parkurlara döndü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Hakan kimdir kaç yaşında? Parkurlara döndü
GeriTelevizyon Survivor Hakan kimdir kaç yaşında? Parkurlara döndü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
22.03.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

Survivor Hakan kimdir kaç yaşında? Parkurlara döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Hakan kimdir kaç yaşında? Parkurlara döndü

Survivor 2018'in henüz ilk dakikalarında ünlüler takımındayken herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek için gönülüler takımına geçirilen Hakan Hatipoğlu, iddiasını sürdürüyor. Ünlüler takımının ihanet olarak yorumladığı bu geçişin ardından küçük bir sakatlık geçiren Survivor Hakan, bir süre oyunlarda yer alamadı. Peki, Survivor Hakan kimdir kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında istatistiki bilgiler

Survivor Hakan, az oyuna çıkmasına rağmen parkulardaki iddiasını sürdürüyor. Puan tablosuna adını beşinci sıradan yazdıran Survivor Hakan Hatipoğlu, çıktığı 14 oyundan 9 galibiyet elde ederek 64 puanla istatistiklerde üst sıralar oynuyor. Hakan Hatipoğlu, son istatistiklere göre ise 1 metreyi 0,73 saniyede koşuyor.

Survivor Hakan'a Survivor'un resmi sitesi üzerinden gelen yorumlar ise şu şekilde;

- Hakan a olması gerektiğinden fazla iltimas geçildi. Sakatlandığında adadan gönderilmeliydi. All star olamaz. Kendini üst tertip sanıyor. Turabi her yarışta hakkından gelir.

- ALL STARRR Hakan kadar başınıza taş düşsün. Ne istiyorsunuz? Size göre her şeyin sorumlusu HAKAN, düşün yakasından. Şimdiye kadar sizin gibi düşüncelere sahip kişiler yüzünden 2 defa Hakan'ı izlemekten mahrum kaldık. Yine aynı oyunlara başladınız. sadece oyuncular farklı düşünceler yine aynı. Ama Hakan'ı artık yiyemeyeceksinizzzzz

-Bu sene performansın mükemmel başladı. Bir talihsizlik yaşasan da (biz ona nazar diyoruz :) ) Eskisinden de hızlı parkurlara döneceğine inancımız tam. Hem kocaman kalbinle, hem de duruşunla, hem de oyunlarda ve adadaki yorumların ve tavırlarınla survivora en çok yakışan isim bizim için 2010'dan beri sensin. Kalbimiz ve dualarımız seninle abicim...

- Bu sene performansın mükemmel başladı. Bir talihsizlik yaşasan da (biz ona nazar diyoruz :) ) Eskisinden de hızlı parkurlara döneceğine inancımız tam. Hem kocaman kalbinle, hem de duruşunla, hem de oyunlarda ve adadaki yorumların ve tavırlarınla survivora en çok yakışan isim bizim için 2010'dan beri sensin. Kalbimiz ve dualarımız seninle abicim...

Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1980 Burgazada İstanbul doğumlu, Milli sporcu, oyuncu ve sunucudur. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2011 yılında yarışmada tanıştığı Gizem Hatipoğlu (Akın) ile evlenmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1000 Feet'ten Türkiye

Altıncı yılda 50 sanatçı

Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

Opus Amadeus'ta final zamanı