Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında ve eşi kim?

Survivor Hakan Hatipoğlu, bu yıl All Star konsepti ile düzenlenen Survivor'un yaşı en büyük ve tecrübeli yarışmacılarından biri olarak dikkat çekiyor. Daha önce iki defa katıldığı Survivor dışında, "Survivor Panaroma" adlı programda da yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun?" ve "Ben Bilmem Eşim Bilir" gibi programlara da katılmıştı. Peki, gönüllüler takımının yarışmacısı Hakan Hatipoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hakan Hatipoğlu hakkında tüm merak edilenler...

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

28 Kasım 1979 tarihinde doğdu. İstanbul Burgazada’da büyüdü. Aslen Çanakkaleli'dir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

2009 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ödül ile ayrıldı. Bu yarışmada tanıştığı Gizem Akın ile evlendi.

Dizi sektöründe de boy gösteren Hakan Hatipoğlu 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu‘nun başrolünde oynadığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Selim karakterini canlandırdı. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarışmış, adada 17 hafta kaldıktan sonra yarışmada 6'ncı olmuştur.

Survivor 2018'in iddialı isimlerinden Hakan Hatipoğlu, yarışmaya katılmadan önce "Tecrübelerime güveniyorum" dedi.