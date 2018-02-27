Survivor Gizem Kurtulan kimdir? Gizem Kurtulan kaç yaşında?

Bu sezon All Star konseptiyle yayınlanan Survivor 2018'in en iddialı ve hırslı isimlerinden biri olan Gizem Kurtulan'ın kim olduğu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor 2018'de son dokunulmaz oyununu kaybeden gönüllüler takımında, elenecek adaylardan biride Survivor adasının iddialı yarışmacısı Gizem Kurtulan oldu. Peki Survivor Gizem kimdir? Gizem Kurtulan kaç yaşında? İşte Survivor Gizem hakkında merak edilen her şey...

SURVİVOR GİZEM KURTULAN KİMDİR?

1994 yılında Bursa’da dünyaya gelen Gizem Kurtulan, üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde tamamladı. Özel hayatında pilates eğitmenliği yapan Gizem Kurtulan, güzelliğinin yanı sıra sportif kimliği ve güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor. 14-15 Haziran 2016 Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılmış ve dereceye girmeye hak kazanmıştır.

Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor. Gizem Kurtulan'ın sosyal medya hesabı, sıradan hayatının yansıması. Son olarak Survivor 2018 yarışmasına katılan Gizem Kurtulan, kısa süre içinde performansı ile seyircinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.