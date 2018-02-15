Survivor Gamze Aksu kimdir? Zayıf halka olarak belirlendi

Survivor Gamze Aksu, Recep İvedik filminde (Adada geçen 4.ncü seri) oynamasının ardından bu kez ada macerasının gerçek manada yaşamak için gönüllüler takımının arasına katıldı. 1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu, çok küçük yaşlardayken artistik jimnastiğe merak sardı ve tam 14 yıl bu sporu devam ettirdi. Sport hayatına kule atlama sporuyla devam eden Gamze Aksu, Modern Dans Bölümü’ne girdikten sonra sakatlama yaşadı ve bu nedenle Opera Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir’de Paprika Grubu’nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söyledi. Paprika ile İzmir’de, İstanbul’da ve sahil bölgelerinde konserler verdi. Senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılan ve D Productions tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilen Türk durum komedisi Yalan Dünya’ya konuk oyuncu olarak katıldıktan sonra çeşitli kliplerde ve reklamlarda rol aldı. Son olarak Şahan Gökbakar tiplemesi Recep İvedik 4 filminde Ebru karakterine hayat verdi. Gamze Aksu, son olarak bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde de izleyici önüne çıktı. Firuze Gamze Aksu'nun dizideki rolü Muazzez Sultan'dı.

Tanıtım fragmanında ilk kez görülen Gamze Aksu, iddiasını “Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.” Sözleriyle ortaya koydu.