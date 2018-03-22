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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
22.03.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Survivor Funda kimdir kaç yaşında? İstatistikleri nasıl?

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Survivor Funda kimdir kaç yaşında? İstatistikleri nasıl?

Survivor Funda, gönüllüler takımının en fazla atış oyunu oynayan kadın ismi olarak dikkat çekiyor. Survivor 2018'in daha ilk haftalarında sıkıntılı günler yaşayan Funda Alkayış, eleme potasına giren isimler arasında yer almıştı. Performansındaki eksiklikleri fark eden Survivor Funda, gösterdiği ilerlemelerle takımın gözde isimleri arasına girdi. Peki, Survivor Funda kimdir kaç yaşında? İşte, detaylı bilgiler

Survivor Funda Alkayış, puzzle oyunlarında takımın ikinci en iyi kadın oyuncusu olduğunu ortalama 20 saniyelik istatistiği ile kanıtladı. Aynı zamanda, atış oyunlarında da dikkat çeken Survivor Funda Alkayış, çıktığı 65 oyundan 31'ni kazanarak takımında yüzde 50'ye yakın bir başarı grafiği göstermiştir.

Funda Alkayış, son dönemlerde yüzme bilmemesi nedeniyle ünlüler takımının eleştirdiği isim oldu.

Survivor Funda'ya Survivor'un resmi sitesi üzerinden gelen yorumlar ise şu şekilde;

- Git yuzme ogren once semaya laf aticagina. Sema 10 numara yarisiyo her oyunda, yuzme bilmiyosanda survivora gitme kizim. sacma sacma konusuyosun bi ise yaradigin yok. bosuna hava harciyosun adada. bunuda insallah okursun cok kotu yariscisin.

- Yüzme bilmiyor ne işi var hangi elemeden geçti bu kız korkuyorsan gitme survivora

- Survivor'a seçilerek gelen bir sana birde Anıl ve Yağmura inanırım! Gönüllülerin seçilerek gelen yarişmacısı sizlersiniz.diğer gönüllüler Acunun arkadaş ve tanıdıklarının kontenjanından! sizleri boşu boşuna aç bıraktılar!Fundaa harikasın!

- Funda'yı bu saatten sonra kimse tutamaz survivorda formunu yakaladı şampiyon adayı kızlardada funda ve yagmur arasında gececek

Funda Alkayış, 30 yaşında. Mersin’li. Dövüş sporlarıyla uğraşıyor. 27 kez Türkiye şampiyonu olmuş. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Dünya’nın en büyük organizasyonlarından birinde tek Türk bayan dövüşçü. WBS Avrupa ve Dünya şampiyonluk kemerine sahip. Adıyaman’da beden eğitimi öğretmeni.

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