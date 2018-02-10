Survivor Funda kimdir? Funda Alkayış'ın fiziği dikkat çekiyor

Funda Alkayış, fiziğiyle gönüllüler takımının en dikkat çekici ismi oldu. Dövüş sporlarıyla ilgili olduğunu açıklayan Funda Alkayış, kaslı vücudu ile yarışmanın henüz başlarında dikkatleri üzerine topladı. Peki, Funda Alkayış kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Survivor’ın iddialı ismi hakkında merak edilen bazı bilgiler
FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?
Survivor Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlamıştır. Zayıflamak adına 2009 yılında spora başlayan, bu aşamanın ardından sporu hayatının merkezi haline getiren Funda, Kick Boks, Muay-Thai ve Wushu sporlarıyla yakından ilgilenmektedir. Kick Boks Dünya Şampiyonasında 50 kiloda dünya şampiyonu olmuştur. Dokuz kez Türkiye şampiyonluğu, Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, 24 maç 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atmıştır.
Temel prensibi, Kick Boks sporunun sadece erkeklerle bağdaştırılmasını çürütmek olan Funda Alkayış, bu konuda başarılı olmuştur.
Yarışmaya katılmadan önce sloganını belirleyen Funda Alkayış, "Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor." açıklamasında bulunmuştur.
Funda Alkayış'ın sosyal medya üzerinden yarışmaya katılmadan önceki son paylaşımı ise şu şekilde olmuştur;
"Ayrılık vakti geldi. Sizlere yaptığım son paylaşımım olacak. Survivor 2018 gönüllüler takımında mücadele edeceğim...spor hayatımda hiçbir zaman pes etmedim. Hırsımla, davranışlarımla, sporcu kimliğimle örnek bir sporcu olmaya çalıştım. Pes etmek hiç bir zaman tarzım olmadı. Vazgeçmedim hep bir adım ilerledim. Hayatımdan fedakârlıklar yaptım. Sporu hayatımda boşluklara sığdırmaya çalışmadım. Spordan kalan zamanlara hayatımı sığdırdım hep ve başardım. Dünya, Avrupa şampiyonlukları ve birçok derece elde ettim. Şimdi sıra Survivor’da. Burada sizin desteğinize çok ihtiyacım olacak. Vedalaşamadığım herkesi selamlıyorum, dua edin, destekleyin hep birlikte başaralım. Her zamanki gibi şampiyon olalım."
Ayrilik vakti geldi.sizlere yaptigim son paylasimim olcak.sorvivor 2018 gonulluler takiminda mucadele edecegim...spor hayatimda hic bir zaman pes etmedim.hırsimla,davranislarimla, sporcu kimligimle örnek bir sporcu olmaya çalıştim.pes etmek hic bir zman tarzim olmadi.vazgecmedim hep bir adim ilerledim.hayatimdan fedakarliklar yaptim.sporu hayatimda bosluklara sigdrmaya calismadim.spordan kalan zamanlara hayatimi sigdirdim hep ve basardim. Dunya, avrupa sampiyonluklari ve bir cok derece elde ettim.simdi sira survivorda.burada sizin desteginize cok ihtiyacim olacak.vedalasamadigim herkesi selamliyorum, dua edin, destekleyin hep birlikte basaralim.her zamanki gibi sampiyon olalim. @hasanyildizofficial @alialkayis
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