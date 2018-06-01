Survivor fragmanında büyük sürpriz.. Hakan'ın eşi Gizem hamile mi?
Survivor yarışmasının bu akşam bölümü için hazırlanan fragmanda merakta bırakan görüntüler dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda kazanılan ödül oyununda, ödül İstanbul'a gelmek ve yarışmacıların istedikleri gibi vakit geçirmesini sağlamaktı.. Ödüle kavuşan gönüllüler takımında duygu dolu anlar kameralara yansırken, bir görüntü izleyenlerin aklında soru işareti bıraktı.. Hakan'ın eşi Gizem Hatipoğlu hamile mi?
Yarışmacıların aileleri ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirme şansını yakaladıkları ödül oyununda kazanan taraf olan gönüllüler takımı sevdikleriyle hasret giderdi. Kameralara yansıyan görüntülerde duygusal anlar yaşanırken, fragmanın sonunda yayınlanan bir görüntü izleyenlerin aklına Gizem Hatipoğlu hamile mi sorusunu getirdi..
Sosyal medyada dün akşam özellikle bu konuda bir çok twit atılırken, Gizem'in hamile olup olmadığı yarışmacıyı sevenler tarafından merak edildi.
Fragmanın sonunda çıkan Hakan ve Gizem Hatipoğlu bir odada buluşuyor ve Gizem, Hakan'a bir şey söyledikten sonra Hakan, 'şaka mı bu' diyerek ağlamaya başlıyor.. İşte bu akşam yayınlanacak bölüm öncesi dikkat çeken o görüntüler
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