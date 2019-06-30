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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 21:53, Son Güncelleme:

Survivor yarı finalisti Seda Ocak kimdir ve kaç yaşında?

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Survivor yarı finalisti Seda Ocak kimdir ve kaç yaşında?

Surviro 2019'da, Türk takımda yarı finale kalan son yarışmacı yapılan SMS oylaması sonucu Seda Ocak oldu. 1 Temmuz gecesinin sonunda Survivor şampiyonunun belli olacağı yarışmada, izleyenlerin heyecanlı bekleyişi devam ederken Seda Ocak'ın hayatına ilişkin bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor yarı finalisti Seda kimdir? Seda Ocak kaç yaşında? İşte, Survivor Seda'nın hayatı.

Dominik'te 5 ay önce serüvenine başlayan Survivor Türkiye-Yunanistan'da şampiyonun belli olmasına saatler kaldı. Yapılan oylamalar sonucu, bir isim Surivor 2019 birincisi seçilecek ve büyük ödülü alacak. Survivor son yarı finalistinin Seda olarak açıklanması sonucu, yarışmacının hayatına ilişkin bilgiler de gündeme geldi. İşte, Survivor yarışmacısı Seda'nın biyografisi ve merak edilenleri.

SURVİVOR SEDA'NIN HAYATI

Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, önce anaokulu öğretmenliği, ardından spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. İkizi Sema Aydemir gibi oldukça hırslı bir yarışmacı olan Seda Ocak, performansıyla göz doldurdu.

Survivor'da şampiyonun açıklanmasına saatler kala Seda, rakibi Emre'den daha fazla oy alarak yarı finale kaldı.

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