Survivor yarı finalisti Seda Ocak kimdir ve kaç yaşında?
Surviro 2019'da, Türk takımda yarı finale kalan son yarışmacı yapılan SMS oylaması sonucu Seda Ocak oldu. 1 Temmuz gecesinin sonunda Survivor şampiyonunun belli olacağı yarışmada, izleyenlerin heyecanlı bekleyişi devam ederken Seda Ocak'ın hayatına ilişkin bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor yarı finalisti Seda kimdir? Seda Ocak kaç yaşında? İşte, Survivor Seda'nın hayatı.
Dominik'te 5 ay önce serüvenine başlayan Survivor Türkiye-Yunanistan'da şampiyonun belli olmasına saatler kaldı. Yapılan oylamalar sonucu, bir isim Surivor 2019 birincisi seçilecek ve büyük ödülü alacak. Survivor son yarı finalistinin Seda olarak açıklanması sonucu, yarışmacının hayatına ilişkin bilgiler de gündeme geldi. İşte, Survivor yarışmacısı Seda'nın biyografisi ve merak edilenleri.
SURVİVOR SEDA'NIN HAYATI
Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, önce anaokulu öğretmenliği, ardından spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. İkizi Sema Aydemir gibi oldukça hırslı bir yarışmacı olan Seda Ocak, performansıyla göz doldurdu.
Survivor'da şampiyonun açıklanmasına saatler kala Seda, rakibi Emre'den daha fazla oy alarak yarı finale kaldı.
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