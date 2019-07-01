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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Survivor finalisti Seda kimdir, kaç yaşındadır?

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Survivor finalisti Seda kimdir, kaç yaşındadır?

Survior Türkiye-Yunanistan'da 30 Haziran tarihinde yapılan yarı final heyecanının ardından, Türk yarışmacılar arasında son ikiye kalan yarışmacılar belli oldu. Yapılan SMS oylaması sonucu Seda, rakiplerinden daha fazla oy alarak Survivor finalisti olarak belirlendi. Peki, Survivor'da finale kalan Seda kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Seda Ocak'ın merak edilenleri.

Aylar süren serüvenin ardından, Survivor 2019'd büyük final için saatler kaldı. Survivor 2019'un şampiyonunun belli olacağı yarışmada, 30 Haziran'da yapılan yarı finalin ardından finalistler belli oldu. Yusuf'la beraber finalde yarışacak olan Seda, SMS oylamasıyla beraber şampiyonluk için mücadele verecek. İlerleyen her dakika heyecan artarken, Survivor takipçileri de beyaz takımdan finale yükselen Seda Ocak'ın hayatını merak etmeye başladı. İşte, Survivor Seda'nın merak edilen biyografisi.

SEDA OCAK'IN HAYATI

Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir’in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor’a katılmasıyla ilgili olarak ise şunları söylemişti:

“Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

Seda şimdiye kadar Survivor'da 215.5 galibiyet, 157.0 mağlubiyet yaşadı.

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