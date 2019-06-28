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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Survivor finalisti Nikos Kosmas kimdir? İşte Survivor Nikos'un merak edilenleri

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Survivor finalisti Nikos Kosmas kimdir? İşte Survivor Nikos'un merak edilenleri

Survivor 2019'da finale günler kala, yapılan son elemenin ardından finalistler belli oldu. Dominik'te mücadeleyi kazanarak adını Survivor şampiyonluğuna yazdırmak için mücadeleye devam eden beyaz takım yarışmacısı Nikos Kosmas, final tarihinin yaklaşmasıyla yarışmanın takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor finalisti Nikos Kosmas kimdir? İşte Survivor Nikos'un merak edilenleri.

Türkiye-Yunanistan konsepti ile başlayan ve şubat ayından beri serüvenine devam eden Survivor 2019'da günler sonra büyük final gerçekleşecek. İddialı ve hırslı yarışmacıların yer aldığı Survivor'da, siyah ve beyaz takımdan finale kalan yarışmacılar yapılan son eleme gecesinin ardından belli oldu. Finale kalanların kesinleşmesiyle, beyaz takımda yer alan Yunan yarışmacı Nikos Kosmas'ın hayatı internette araştırılmaya başlandı. İşte, Survivor yarışmacısı Nikos Kosmas'ın hayatı ve biyografisi.

NİKOS KOSMAS'IN HAYATI

Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Kariyeri esnasında birçok Türk atlet ile karşı karşıya yarıştı. Onun için Survivor bir iş günü daha.
Nikos Survivor 2019'da şimdiye kadar 124.0 galibiyet, 145.5 gerçekleştirdi. İddialı isimlerden olan Nikos'un başarı sırası 46.01 olarak gözüküyor.

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