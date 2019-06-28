Survivor finalisti Nikos Kosmas kimdir? İşte Survivor Nikos'un merak edilenleri
Survivor 2019'da finale günler kala, yapılan son elemenin ardından finalistler belli oldu. Dominik'te mücadeleyi kazanarak adını Survivor şampiyonluğuna yazdırmak için mücadeleye devam eden beyaz takım yarışmacısı Nikos Kosmas, final tarihinin yaklaşmasıyla yarışmanın takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor finalisti Nikos Kosmas kimdir? İşte Survivor Nikos'un merak edilenleri.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile başlayan ve şubat ayından beri serüvenine devam eden Survivor 2019'da günler sonra büyük final gerçekleşecek. İddialı ve hırslı yarışmacıların yer aldığı Survivor'da, siyah ve beyaz takımdan finale kalan yarışmacılar yapılan son eleme gecesinin ardından belli oldu. Finale kalanların kesinleşmesiyle, beyaz takımda yer alan Yunan yarışmacı Nikos Kosmas'ın hayatı internette araştırılmaya başlandı. İşte, Survivor yarışmacısı Nikos Kosmas'ın hayatı ve biyografisi.
NİKOS KOSMAS'IN HAYATI
Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Kariyeri esnasında birçok Türk atlet ile karşı karşıya yarıştı. Onun için Survivor bir iş günü daha.
Nikos Survivor 2019'da şimdiye kadar 124.0 galibiyet, 145.5 gerçekleştirdi. İddialı isimlerden olan Nikos'un başarı sırası 46.01 olarak gözüküyor.
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