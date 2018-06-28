Survivor finali ne zaman hangi gün yapılacak? İşte acı olay sonrasında belirlenen tarih
Survivor'un yapım ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın'ın Dominik'te saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine 29 Haziran Cuma akşamı yapılması planlanan Survivor 2018'in büyük finalinin iptal olup olmadığı merak konusu oldu. Survivor izleyicileri bu acı haberin ardından yarışmanın finalinin hangi tarihte yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, Survivor finali ne zaman olacak? İşte, Survivor finalinin yapılacağı tarih…
29 Haziran Cuma akşamı Kıbrıs'ta yapılması planlanan Survivor 2018 finalinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Acun Medya çalışanlarından Alper Baycın'ın bir gasp çetesinin saldırısı sonrası hayatını kaybetmesiyle yarışmanın dün akşam yapılması planlanan çeyrek finali iptal edilmişti. Şimdi de Survivor finalinin yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. İşte, Survivor 2018'in finali hakkında detaylar...
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de büyük finalin, 29 Haziran Cuma günü Kıbrıs'ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Acun Medya çalışanı 24 yaşındaki Alper Baycın'ın sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine yarışmanın yarı final ve final tarihi değişti.
Edinilen bilgilere göre, Survivor 2018'de 29 Haziran Cuma akşamı yarı final yapılacak, yarışmanın finali ise 30 Haziran Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.
ACUN ILICALI’DAN ALPER MESAJI
Acun Ilıcalı, Dominik'te hayatını kaybeden Alper Baycın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Survivor'ın akşam programının yapılmayacağını duyuran Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;
"Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince insan söyleyecek söz bulamıyor. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat."
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