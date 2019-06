Survivor finali ne zaman? İşte, 2019 finalistleri

Aylar süren Survivor 2019 mücadelesi artık tamamlanmak üzere. Bu yıl Türkiye Yunanistan formatıyla yayınlanan Survivor’da bugün yarı final heyecanı yaşanacak. Yarı final için mücadele eden dört yarışmacıdan ikisi yarı finale direkt olarak kalma şansı elde ederken; potaya kalan iki isimden biri “şampiyon” unvanına ve hayallerine veda edecek. Peki, Survivor 2019 yarı finale kalan isimler kimler?

Survivor'ın 29 Haziran tarihli bölümünde Türk yarışmacılar arasında yarı final oyunu oynandı. Yarı final oyununda Yusuf, Okay, Emre ve Seda bireysel olarak oynadı. Oyunun ilk galibi Yusuf oldu, ikincisini Okay, en son ise Seda kazandı. İlk kaybeden Emre oldu. Emre yarı final öncesinde oylamaya çıkacak.



Survivor Türkiye Yunanistan yüz sekizinci bölümde ikinci sıralama oyununda ilk oyunun kazananları Okay, Seda ve Yusuf yarı finale kalmak için mücadele ettiler. Yarı finale gideceği kesinleşen ilk isim Okay oldu. İkinci isim Yusuf oldu. Emre ve Seda ise yarı final için oyalamaya çıkacak isimler oldu.



BÜYÜK FİNAL BODRUM KALESİ'NDE

Survivor 2019'un finali bu kez Kıbrıs yerine Bodrum'da olacak. Survivor'ın final bölümü ise 1 Temmuz Pazartesi akşamları ekrana gelecek.