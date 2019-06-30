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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Survivor finali ne zaman? İşte, 2019 finalistleri

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Survivor finali ne zaman? İşte, 2019 finalistleri

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının son günleri yaşanıyor. Survivor Türkiye Yunanistan'da aylar süren zorlu maratonda finale kalan isimler, 29 Haziran tarihli bölümde hep birlikte uzun uğraşlarla yaptıkları barakalarını yıktı ve adaya veda ettiler. Peki, Survivor finali ne zaman, finalistler kimler?

Aylar süren Survivor 2019 mücadelesi artık tamamlanmak üzere. Bu yıl Türkiye Yunanistan formatıyla yayınlanan Survivor’da bugün yarı final heyecanı yaşanacak. Yarı final için mücadele eden dört yarışmacıdan ikisi yarı finale direkt olarak kalma şansı elde ederken; potaya kalan iki isimden biri “şampiyon” unvanına ve hayallerine veda edecek. Peki, Survivor 2019 yarı finale kalan isimler kimler?

Survivor'ın 29 Haziran tarihli bölümünde Türk yarışmacılar arasında yarı final oyunu oynandı. Yarı final oyununda Yusuf, Okay, Emre ve Seda bireysel olarak oynadı. Oyunun ilk galibi Yusuf oldu, ikincisini Okay, en son ise Seda kazandı. İlk kaybeden Emre oldu. Emre yarı final öncesinde oylamaya çıkacak.

Survivor Türkiye Yunanistan yüz sekizinci bölümde ikinci sıralama oyununda ilk oyunun kazananları Okay, Seda ve Yusuf yarı finale kalmak için mücadele ettiler. Yarı finale gideceği kesinleşen ilk isim Okay oldu. İkinci isim Yusuf oldu. Emre ve Seda ise yarı final için oyalamaya çıkacak isimler oldu.

BÜYÜK FİNAL BODRUM KALESİ'NDE

Survivor 2019'un finali bu kez Kıbrıs yerine Bodrum'da olacak. Survivor'ın final bölümü ise 1 Temmuz Pazartesi akşamları ekrana gelecek.

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