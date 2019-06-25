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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Survivor finali ne zaman? İki yarışmacı daha finale kaldı

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Survivor finali ne zaman? İki yarışmacı daha finale kaldı

Survivor 2019'da büyük finale günler kala, finale kalan yarışmacılar da belli olmaya başladı. Survivor'un geçtiğimiz bölümünde siyah takım dokunulmazlık oyununu kaybetti ve beyaz takımdan Nikos ve Afroditi, adını finale yazdırdı. Peki, Survivor 2019'un finali ne zaman? Survivor ne zaman bitecek? İşte, yarışmanın final tarihine ilişkin merak edilen bilgiler...

Dominik'te devam eden Survivor Türkiye-Yunanistan'da finale günler kala yarışmacılar arasındaki rekabet de arttı. Hızlandırılmış elemeler ve dokunulmazlık oyunlarının başlamasıyla, izleyiciler de Survivor'un final tarihi ile ilgili araştırmalarına başladı. Survivor'un yayınlanan son bölümünde, beyaz takımdan iki yarışmacı daha finali garantilemişti. İşte, Survivor'un final tarihi.

Türkiye-Yunanistan konsepti ile yayınlanan Survivor'un, 24 Haziran tarihli 103. bölümünde, eleme ve dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Gerilimin ve rekabetin hız kazandığı yarışmada, adaya veda eden isim, Yunan yarışmacı Panagiotis oldu. Dokunulmazlık oyununda ise siyah ve beyaz takım yarışmacıları finale gidebilmek için kıyasıya rekabet yaşadı. Siyah takımın dokunulmazlığı kaybetmesi sonucu beyaz takımdan Nikos ve Afroditi, finale kalmaya hak kazandı.

SURVİVOR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı konuşmada yarışmanın final tarihini seyircilere açıkladı. Survivor, 30 Haziran'da final yaparak şampiyonunu belirleyecek.

Konseyde hızlı elemelerle ilgili bilgi veren Ilıcalı, şu bilgileri verdi;

"Finale doğru gidiyoruz ve artık elemeler de hızlanacak. 

Bundan sonraki konseylerde adaylar çıkacak ve adaylar hızlı bir şekilde elenmeye başlayacak. Önce birinci dokunulmazlık, ardından ikinci dokunulmazlık oynanacak. O akşam adaylar çıkacak ve hemen eleme olacak."

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