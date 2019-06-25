Survivor finali ne zaman? İki yarışmacı daha finale kaldı
Survivor 2019'da büyük finale günler kala, finale kalan yarışmacılar da belli olmaya başladı. Survivor'un geçtiğimiz bölümünde siyah takım dokunulmazlık oyununu kaybetti ve beyaz takımdan Nikos ve Afroditi, adını finale yazdırdı. Peki, Survivor 2019'un finali ne zaman? Survivor ne zaman bitecek? İşte, yarışmanın final tarihine ilişkin merak edilen bilgiler...
Dominik'te devam eden Survivor Türkiye-Yunanistan'da finale günler kala yarışmacılar arasındaki rekabet de arttı. Hızlandırılmış elemeler ve dokunulmazlık oyunlarının başlamasıyla, izleyiciler de Survivor'un final tarihi ile ilgili araştırmalarına başladı. Survivor'un yayınlanan son bölümünde, beyaz takımdan iki yarışmacı daha finali garantilemişti. İşte, Survivor'un final tarihi.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile yayınlanan Survivor'un, 24 Haziran tarihli 103. bölümünde, eleme ve dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Gerilimin ve rekabetin hız kazandığı yarışmada, adaya veda eden isim, Yunan yarışmacı Panagiotis oldu. Dokunulmazlık oyununda ise siyah ve beyaz takım yarışmacıları finale gidebilmek için kıyasıya rekabet yaşadı. Siyah takımın dokunulmazlığı kaybetmesi sonucu beyaz takımdan Nikos ve Afroditi, finale kalmaya hak kazandı.
SURVİVOR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı konuşmada yarışmanın final tarihini seyircilere açıkladı. Survivor, 30 Haziran'da final yaparak şampiyonunu belirleyecek.
Konseyde hızlı elemelerle ilgili bilgi veren Ilıcalı, şu bilgileri verdi;
"Finale doğru gidiyoruz ve artık elemeler de hızlanacak.
Bundan sonraki konseylerde adaylar çıkacak ve adaylar hızlı bir şekilde elenmeye başlayacak. Önce birinci dokunulmazlık, ardından ikinci dokunulmazlık oynanacak. O akşam adaylar çıkacak ve hemen eleme olacak."
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