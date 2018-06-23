Survivor ev hediyesi önceki akşama hareket kazandırdı! Survivor'da kim elendi?
Survivor ev hediyesi cuma akşamı heyecan dolu anlara tanık etti. İlk ödülü Anıl, Turabi ve Hakan kazanırken, son ev ödülü ise iki yarışmacı arasında paylaşıldı. Dün akşam Survivor'a damgasını vuran bir diğer olay ise elenen isim oldu. Kıbrıs hayallerinden vazgeçecek olan bir kişinin daha belirlendiği Survivor'da elenen isim adaya veda etti. İşte, Survivor'ın yeni bölüm tanıtımı ve ev ödülü ile birlikte elenen ismin de belirlendiği dün akşamdan bazı detaylar
Survivor son bölümde ev hediyesi dikkat çekti. Annesinin sorulan sorulara hangi cevabı vereceğini tahmin eden yarışmacılar, en iyi skoru elde etmeye gayret gösterdi. Yarışmacılar arasında ne iyi skoru elde eden isim, ev ödülünün sahibi oldu. Peki, dün akşama damgasını vuran Survivor'da kim elendi? İşte, Survivor ev ödülü, elenen isim ve yeni bölüm tanıtımı
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Kıbrıs için bireysel dokunulmazlık oyununu sürdüren yarışmacılar, mücadelelerini sürdürüyor. Parkurun heyecanıyla tökezleyen ve darbe alan Damla'nın acı çektiği yeni bölüm tanıtımında görüntülere yansıyor.
SURVİVOR'DA EV ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?
'Annenize Sorduk' adlı oyunu oynayan yarışmacılar, vaat edilen evlere sahip olabilmek adına oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı. Oyun esnasında yarışmacıların annelerine sorular soruldu ve yarışmacılar anneleri ile aynı cevabı verdikçe puan kazandı. Bu hem eğlenceli hem de zorlu oyun sonucu Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran ve Hakan Hatipoğlu birer ev kazanırken Murat Ceylan ve Nagehan Karadere de bir daireyi paylaştı.
Öte yandan oyun esnasından eğlenceli dakikalarda yaşandı. Hilmi Cem 'Annenize Sorduk' oyununda "Annen senin öğrenciliğine 5 üzerinden puan verse kaç verir?" sorusuna annesinin verdiği cevabı bilince büyük sevinç yaşadı. Nagehan da 'Annenize Sorduk' oyununda 'Annen en çok hangisini içmeyi sever?' sorusuna verdiği cevap nedeniyle annesine sitem etti. Adem de 'Annenize Sorduk' oyununda "Annen kaç tane aktif futbolcu ismi sayabilir?" sorusuna annesinin verdiği cevabı duyunca Ümit Karan'a isyan etti.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da oynanan son dokunulmazlık oyunları sonrası. İlk eleme adayı Turabi olurken, Anıl, Hakan'ın adını söyledi. Nagihan ise Murat'ın adını söyleyerek haftanın eleme adaylarını belirledi. bu akşam yapılan elemede Hakan, Turabi ve Murat'tan biri elenerek adaya veda etti.
Geçtiğimiz günlerde yapılan toplu SMS oylaması sonucu eleme potasındaki isimlerden Murat Ceylan en az oyu alarak Survivor'a veda etmek zorunda kaldı.
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