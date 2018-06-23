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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.06.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Survivor ev hediyesi önceki akşama hareket kazandırdı! Survivor'da kim elendi?

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Survivor ev hediyesi önceki akşama hareket kazandırdı! Survivor'da kim elendi?

Survivor ev hediyesi cuma akşamı heyecan dolu anlara tanık etti. İlk ödülü Anıl, Turabi ve Hakan kazanırken, son ev ödülü ise iki yarışmacı arasında paylaşıldı. Dün akşam Survivor'a damgasını vuran bir diğer olay ise elenen isim oldu. Kıbrıs hayallerinden vazgeçecek olan bir kişinin daha belirlendiği Survivor'da elenen isim adaya veda etti. İşte, Survivor'ın yeni bölüm tanıtımı ve ev ödülü ile birlikte elenen ismin de belirlendiği dün akşamdan bazı detaylar

Survivor son bölümde ev hediyesi dikkat çekti. Annesinin sorulan sorulara hangi cevabı vereceğini tahmin eden yarışmacılar, en iyi skoru elde etmeye gayret gösterdi. Yarışmacılar arasında ne iyi skoru elde eden isim, ev ödülünün sahibi oldu. Peki, dün akşama damgasını vuran Survivor'da kim elendi? İşte, Survivor ev ödülü, elenen isim ve yeni bölüm tanıtımı 

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kıbrıs için bireysel dokunulmazlık oyununu sürdüren yarışmacılar, mücadelelerini sürdürüyor. Parkurun heyecanıyla tökezleyen ve darbe alan Damla'nın acı çektiği yeni bölüm tanıtımında görüntülere yansıyor.

SURVİVOR'DA EV ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?

'Annenize Sorduk' adlı oyunu oynayan yarışmacılar, vaat edilen evlere sahip olabilmek adına oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı. Oyun esnasında yarışmacıların annelerine sorular soruldu ve yarışmacılar anneleri ile aynı cevabı verdikçe puan kazandı. Bu hem eğlenceli hem de zorlu oyun sonucu Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran ve Hakan Hatipoğlu birer ev kazanırken Murat Ceylan ve Nagehan Karadere de bir daireyi paylaştı.

Öte yandan oyun esnasından eğlenceli dakikalarda yaşandı. Hilmi Cem 'Annenize Sorduk' oyununda "Annen senin öğrenciliğine 5 üzerinden puan verse kaç verir?" sorusuna annesinin verdiği cevabı bilince büyük sevinç yaşadı. Nagehan da 'Annenize Sorduk' oyununda 'Annen en çok hangisini içmeyi sever?' sorusuna verdiği cevap nedeniyle annesine sitem etti. Adem de 'Annenize Sorduk' oyununda "Annen kaç tane aktif futbolcu ismi sayabilir?" sorusuna annesinin verdiği cevabı duyunca Ümit Karan'a isyan etti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da oynanan son dokunulmazlık oyunları sonrası. İlk eleme adayı Turabi olurken, Anıl, Hakan'ın adını söyledi. Nagihan ise Murat'ın adını söyleyerek haftanın eleme adaylarını belirledi. bu akşam yapılan elemede Hakan, Turabi ve Murat'tan biri elenerek adaya veda etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplu SMS oylaması sonucu eleme potasındaki isimlerden Murat Ceylan en az oyu alarak Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. 

 

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