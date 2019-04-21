Survivor Emre Durak kimdir? Emre Durak’ın hayatına dair bilgiler
Survivor’da birleşme partisine kadar kalmayı başaran Türk yarışmacılardan biri de Emre Durak oldu. Emre Durak, hırsı ve azmiyle adından sıkça söz ettirmektedir. İşte, Emre Durak’ın hayatına dair bilgiler
Survivor 2019’un en genç isimlerinden biri olan Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dığdu. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarda faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına da büyük ilgi duyuyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor.
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