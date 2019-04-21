Survivor Elpida Meziridou kimdir?
Türkiye - Yunanistan formatı ile TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor 2019'da birleşme partisi heyecanı başladı. Programın birleşme partisine katılacak isimlerden biri de Yunan yarışmacı Elpida Meziridou oldu. Yarışmanın takipçileri bununla beraber Elpida Meziridou'nun hayatını internette sorgulamaya başladı. Peki, Elpida Meziridou kimdir ve kaç yaşındadır?
Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı başlarken birleşme partisine de katılacak yarışmalar belli oldu. Yunan yarışmacı Elpida Meziridou da o isimlerden biri oldu. Peki, Survivor Elpida kimdir? İşte, Elpida Meziridou'nun hayatı ile ilgili merak edilenler...
Kıbrıs'ta yaşayan Elpida Meziridou 28 yaşında ve bir inşaat firmasında yönetici ile çalışıyor. Meziridou, atletizim, kick boks, crossfit spor dalları ile bir dönem ilglendi. Kendisini rekabetçi, keyifli ve dinamik olarak tanımlayan Elpida Meziridou, sakin, pozitif olduğunu söylüyor.
Survivor yarışmacısı Elpida Meziridou, 21 Nisan tarihi itibariyle 49 puanla 11. sırada yer alıyor.
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