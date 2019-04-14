Survivor Elpida kimdir? İşte Elpida Meziridou'nun hayatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Elpida kimdir? İşte Elpida Meziridou'nun hayatı
GeriTelevizyon Survivor Elpida kimdir? İşte Elpida Meziridou'nun hayatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
14.04.2019 - 23:14, Son Güncelleme:

Survivor Elpida kimdir? İşte Elpida Meziridou'nun hayatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Elpida kimdir? İşte Elpida Meziridou'nun hayatı

TV8 ekranlarında her hafta birbirinden farklı oyunlarla ekranlara gelen sevilen yarışma programı Survivor'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı yaşandı. Finale doğru yarışmacılar arasında yaşanan gerilim ve rekabet artarken, programın takipçilerinin de yarışmacılarla ilişkili araştırmaları da hız kazandı. Survivor 2019'un iddialı yarışmacılarından olan Elpida Meziridou da internette sıkça sorgulanıyor. Peki, Survivor Elpida kimdir?

Türkiye - Yunanistan formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'da her hafta bir yarışmacının Dominik'e veda etmesiyle beraber büyük finale kısa zaman kaldı. Yarışmanın sıkı takipçileri son zamanlarda sıklıkla Survivor yarışmacısı Elpida Meziridou'nun hayatını merak etmeye başladı. İşte, birçok spor dalı ile ilgilenen ve kendisini rekabetçi olarak tanımlayan Survivor Elpida'nın hayatı ile ilgili merak edilenler...

ELPİDA MEZİRİDOU'NUN HAYATI

Kıbrıs'ta yaşayan Elpida Meziridou 28 yaşında ve bir inşaat firmasında yönetici ile çalışıyor. Meziridou, atletizim, kick boks, crossfit spor dalları ile bir dönem ilglendi. Kendisini rekabetçi, keyifli ve dinamik olarak tanımlayan Elpida Meziridou, sakin, pozitif olduğunu söylüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya 1971...Tanıdınız mı?

Demir'e hesap yok

Pelin Batu'nun yeni hayatı

Deniz sezonunu açtı