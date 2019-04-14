Survivor Elpida kimdir? İşte Elpida Meziridou'nun hayatı
TV8 ekranlarında her hafta birbirinden farklı oyunlarla ekranlara gelen sevilen yarışma programı Survivor'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı yaşandı. Finale doğru yarışmacılar arasında yaşanan gerilim ve rekabet artarken, programın takipçilerinin de yarışmacılarla ilişkili araştırmaları da hız kazandı. Survivor 2019'un iddialı yarışmacılarından olan Elpida Meziridou da internette sıkça sorgulanıyor. Peki, Survivor Elpida kimdir?
Türkiye - Yunanistan formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'da her hafta bir yarışmacının Dominik'e veda etmesiyle beraber büyük finale kısa zaman kaldı. Yarışmanın sıkı takipçileri son zamanlarda sıklıkla Survivor yarışmacısı Elpida Meziridou'nun hayatını merak etmeye başladı. İşte, birçok spor dalı ile ilgilenen ve kendisini rekabetçi olarak tanımlayan Survivor Elpida'nın hayatı ile ilgili merak edilenler...
ELPİDA MEZİRİDOU'NUN HAYATI
Kıbrıs'ta yaşayan Elpida Meziridou 28 yaşında ve bir inşaat firmasında yönetici ile çalışıyor. Meziridou, atletizim, kick boks, crossfit spor dalları ile bir dönem ilglendi. Kendisini rekabetçi, keyifli ve dinamik olarak tanımlayan Elpida Meziridou, sakin, pozitif olduğunu söylüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle