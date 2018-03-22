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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
22.03.2018 - 16:30, Son Güncelleme:

Survivor Elif Şadoğlu kimdir kaç yaşında? Puan durumunda kaçıncı sırada

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Survivor Elif Şadoğlu kimdir kaç yaşında? Puan durumunda kaçıncı sırada

Survivor Elif Şadoğlu, parkurlarda verdiği mücadelenin yanı sıra kenarda otururken yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Survivor'da yaşanan sakatlıkların ardından adaya gitme şansı yakalayan Elif Şadoğlu, önceki yarışmaya nazaran stiliyle yine dikkat çekti. Daha önceki Survivor'a rasta tarzı saç modeliyle katılan Survivor Elif, bu kez kısa saçla öne çıktı. Peki, Survivor Elif kimdir kaç yaşında? İşte, detaylı bilgiler

Survivor Elif Şadoğlu, All-Star (ünlüler) takımı içerisine yeni dahil olan isimler arasında yer alıyor. Parkurda 6 oyuna çıkan Elif Şadoğlu, saniyede 0,71 metre koşarak ortalama yarışmacılar sınıfına giriyor. Elif'in atış istatistikleri ise 8 atışta 58.82'lik bir ortalama ile iyi bir oranda yer alıyor.

Survivor Elif'e Survivor'un resmi sitesi üzerinden gelen tek yorum ise şu şekilde;

- İlk survivorunda da oynamaktan çok çenenle gevezeydin yine geldin eski huyun devam sırf car car hem oyunlarda çok iyi olmamana rağmen çok başarılıymış gibi taktik vermez misin iyi de verdiğin taktiği kendin uygulasan keşke

Elif Şadoğlu 1992 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken ve kaslı vücuduyla, verdiği pozlarla sportmen kişiliğini yansıtan genç Survivor yarışmacısı, Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği görevini üstlendi. Fitness alanında uzmanlaşan Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu.

2017 yılında Survivor’a katılacağını İnstagram hesabından duyuran Elif Şadoğlu, adaya gitmeden önce sevdiklerine ve takipçilerine şu sözlerle damga vurmuştu; "Buraya ne yazılır kelimelere dökmek çok zor. Ailem, canım arkadaşlarım… En motivasyon dolu günlerimdiniz. Zor bir savaş ama eminim üstesinden gelebilirim, gelebiliriz. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Her zaman kalbimdesiniz, aklımdasınız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Dualarınızı eksik etmeyin."

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