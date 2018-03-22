Survivor Elif Şadoğlu kimdir kaç yaşında? Puan durumunda kaçıncı sırada
Survivor Elif Şadoğlu, parkurlarda verdiği mücadelenin yanı sıra kenarda otururken yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Survivor'da yaşanan sakatlıkların ardından adaya gitme şansı yakalayan Elif Şadoğlu, önceki yarışmaya nazaran stiliyle yine dikkat çekti. Daha önceki Survivor'a rasta tarzı saç modeliyle katılan Survivor Elif, bu kez kısa saçla öne çıktı. Peki, Survivor Elif kimdir kaç yaşında? İşte, detaylı bilgiler
Survivor Elif Şadoğlu, All-Star (ünlüler) takımı içerisine yeni dahil olan isimler arasında yer alıyor. Parkurda 6 oyuna çıkan Elif Şadoğlu, saniyede 0,71 metre koşarak ortalama yarışmacılar sınıfına giriyor. Elif'in atış istatistikleri ise 8 atışta 58.82'lik bir ortalama ile iyi bir oranda yer alıyor.
Survivor Elif'e Survivor'un resmi sitesi üzerinden gelen tek yorum ise şu şekilde;
- İlk survivorunda da oynamaktan çok çenenle gevezeydin yine geldin eski huyun devam sırf car car hem oyunlarda çok iyi olmamana rağmen çok başarılıymış gibi taktik vermez misin iyi de verdiğin taktiği kendin uygulasan keşke
Elif Şadoğlu 1992 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken ve kaslı vücuduyla, verdiği pozlarla sportmen kişiliğini yansıtan genç Survivor yarışmacısı, Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği görevini üstlendi. Fitness alanında uzmanlaşan Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu.
2017 yılında Survivor’a katılacağını İnstagram hesabından duyuran Elif Şadoğlu, adaya gitmeden önce sevdiklerine ve takipçilerine şu sözlerle damga vurmuştu; "Buraya ne yazılır kelimelere dökmek çok zor. Ailem, canım arkadaşlarım… En motivasyon dolu günlerimdiniz. Zor bir savaş ama eminim üstesinden gelebilirim, gelebiliriz. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Her zaman kalbimdesiniz, aklımdasınız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Dualarınızı eksik etmeyin."
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