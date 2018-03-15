Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Şadoğlu kaç yaşında?

Survivor Elif Şadoğlu, 2017 yılının ardından yeniden Survivor macerasının içerisine dahil oldu. All Star'da ilk kez yarışacak olan Elif Şadoğlu, birçok izleyicinin merak ettiği isim oldu. Peki, Survivor Elif Şadoğlu kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

Survivor'ın 2017 sezon tanıtımında ‘Hayatta hayatı ya en iyi yapacaksın, ya da en iyi yapana bırakacaksın sözleriyle iddiasını ortaya koyan Elif Şadoğlu dikkatleri üzerine çekmişti.

Elif Şadoğlu 1992 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken ve kaslı vücuduyla, verdiği pozlarla sportmen kişiliğini yansıtan genç Survivor yarışmacısı, Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği görevini üstlendi. Fitness alanında uzmanlaşan Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu.

2017 yılında Survivor’a katılacağını İnstagram hesabından duyuran Elif Şadoğlu, adaya gitmeden önce sevdiklerine ve takipçilerine şu sözlerle damga vurmuştu; "Buraya ne yazılır kelimelere dökmek çok zor. Ailem, canım arkadaşlarım… En motivasyon dolu günlerimdiniz. Zor bir savaş ama eminim üstesinden gelebilirim, gelebiliriz. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Her zaman kalbimdesiniz, aklımdasınız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Dualarınızı eksik etmeyin."

İMAJINI YENİLEDİ

Survivor 2017'ye katıldığında rasta saç biçimiyle tüm dikkati üzerine çeken Elif Şadoğlu, Survivor 2018 All-Star'da kısa saçıyla dikkatleri üzerine çekiyor.