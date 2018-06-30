Survivor 2018'de final heyecanı.. Survivor'da dün akşam kim elendi?
Survivor yarışmasında artık final heyecanı yaşanacak. Dün akşam yapılan elemenin ardından sürpriz isimler Survivor'a yarı finalde veda ederken, finale kalacak 4 isimde belli oldu. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi? İşte Survivor'da elenen isimler ve finale kalan 4 isim
Survivor'da bu akşam yapılacak büyük final öncesinde heyecan seviyesi arttı. Yarışmanın sonuna gelinen bu günde finale kalan isimler heyecan yarattı. Yarı final koltuğunda oturan Adem, Damla, Nagihan ve Turabi'den kimlerin finale kalacağı merakla bekleniyordu. Gelen SMS oyları sonucu belirledi. Peki Survivor'da hayallerine dün akşam hangi isimler veda etti. İşte Survivor'da dün akşam veda eden isimler ve finale kalan dört isim.
Gelen SMS oylarının ardından Adem ve Nagihan finale kalırken, Turabi ve Damla yarı finalde elenen isimler oldu. Turabi'nin final göremeden elenmesi ise özellikle sosyal medyada büyük sürpriz olarak değerlendirildi. Aynı şekilde bu güçlü ve oy potansiyeli yüksek olan isimlerin arasından Nagihan'ın çıkması da ikinci sürpriz olarak nitelendirildi. Dün akşam ki oylamanın ardından finale kalan isimler Adem, Nagihan, Hilmicem ve Anıl oldu.
Bu akşam yapılacak büyük finalde yarışacak bu isimler içinden biri gelen SMS oyları sayesinde şampiyon belirlenecek.
BÜYÜK FİNAL BU AKŞAM OLACAK!
Survivor'da bu akşam gerçekleşen eleme gecesiyle 2 yarışmacı daha Hilmicem ve Anıl'ın yanında final koltuğuna oturdu ve iki isim Survivor'da şampiyonluk hayallerine veda etti. Gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte finale kalan dört isim belli oldu. Survivor'da büyük final cumartesi akşamı gerçekleşecek olan canlı yayınla birlikte belli olacak.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Yarışmanın tamamlanmasına sayılı günler kala 4 favori isim daha eleme listesine eklendi. Büyük finale çok az bir zaman kala yarışmada eleme adayları şekillenmişti. Nagihan, Damla, Turabi ve Adem dörtlüsünden sadece biri Hilmicem ve Anıl'ın rakibi olmaya hak kazanacak.
ALPER BAYCIN HAKKINDA BAŞSAĞLIĞI
Survivor'da finale kalan isimler yapılan Kıbrıs büyük finaliyle beraber belli olurken, Alper Baycın hakkında da tüm yarışmacılar teker teker başsağlığı diledi.
YARIŞMACILAR AİLELERİYLE BULUŞTU
Survivor'da gerçekleşen Kıbrıs yarı final gecesiyle birlikte yarışmacılarda ailelerine kavuşmuş oldu. Yarışmacıların aileleriyle buluştuğu dakikalar izleyicilere duygusal dakikalar yaşattı.
TURABİ VE HAKAN ARASINDA GERGİNLİK
Turabi 'çocukken artistik jimnastik yapmak istiyordum ama yapamadım umarım hayallerine başka çocuklar kavuşabilir ve istedikleri sporlarda başarılı olup ülkelerini temsil edebilirler' dedi. Bu lafların üzerine ise Hakan, Turabi'ye takılmak istedi. Hakan 'Turabi çocukken jimnastik yapamadı ama hala artistik yapabiliyor' dedi. Bu lafın üzerine ise Turabi söz hakkı istedi ve daha sonra küçük bir gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı, Turabi'yi böyle konularda alınmaması için uyardı ve bu sadece küçük bir şakaydı dedi
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