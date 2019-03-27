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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.03.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Survivor dün akşamki son bölümde kim elendi? Afroditi'den aşk itirafı!

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Survivor dün akşamki son bölümde kim elendi? Afroditi'den aşk itirafı!

Heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan bölümünde sembol ödülü rekabeti yaşandı. Survivor 2019'un 26 Mart'ta izleyiciyle buluşan 34. bölümünde yarışmacılar sembol ve kahvaltı ödülü için kıyasıya yarıştı. Peki Survivor'da sembol ve kahvaltı ödülünü kimler kazandı? Peki, Survivor'du dün akşam kim elenerek adadaki hayallerine veda etti? İşte, o detaylar ve Afroditi'den samimi açıklamalar

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Dominik'te devam eden kıyasıya mücadelede, yarışmacılar  dün akşam sembol ödülü için ter dökdü. Survivor'un takipçileri ise Survivor'da sembol ve kahvaltı ödülünü kimlerin kazandığını merak etmeye başladı. Öte yandan Dominik'te dün akşam bir kişi de adaya veda etti. İşte Survivor kahvaltı ödülünü kazanan ve adadan elenen isim...

SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İSİMLER

Survivor Türkiye Yunanistan’da bugün eleme heyecanı da yaşandı. Sembol oyununun kazananı ise merak edilen konular arasında. Bu hafta erkeklerde sembolün sahibi Yusuf oldu. Kadınlarda ise sembol oyununun sahibi Büşra oldu.

KAHVALTI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Adada yaşanan kıyasıya mücadele 34. bölümle devam etti. Kahvaltı ödülü için yarışan yarışmacılar parkurda ter döktü. Kahvaltı ödülünü Türk takımından Hikmet kazandı. Yarışmacı ödülün ardından motive oldu.

ADADAN KİM ELENDİ?

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da ödül oyunlarının ardından dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık ödülünü Türk takımının kazanmasıyla birlikte Yunan takımından bir isim adaya veda etti. Eleme potasında Spyros, Tony, Patrick'in isimleri öne çıktı. Elenen isim ise Patrick oldu.

AFRODİTİ: ADADA HOŞLANDIĞIM BİRİSİ VAR

Yunan takımı yarışmacısı Afroditi, 26 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümde yaptığı açıklamada, Türk takımından hoşlandığı bir kişi olduğunu itiraf etti. 

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