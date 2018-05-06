Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları sonrası ilk fragman
Survivor dokunulmazlık oyunu dün akşam nefesleri kesen sahnelere tanık etti. Ada hayallerine devam etmek isteyen yarışmacıların tüm gücünü sarf ettiği Survivor dokunulmazlık oyunu, eleme adaylarının belirlenmesi ile sonuçlandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve kimler aday oldu? İşte, 5 Mayıs akşamı ekrana gelen yarışlar ve detaylı bilgiler
Survivor eleme adayları, dün akşam ekrana gelen dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyinde netlik kazandı. Survivor 2018'de sonlara yaklaşılırken, adadan gidecekler arasına yeni isimler eklenmeye devam ediliyor. Peki, 5 Mayıs akşamı oynanan Survivor dokunulmazlık oyununda ada hayaline veda etmesi muhtemel isimler arasında kimler eklendi? İşte, o isimler hakkında detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA TURABİ YİNE BÜYÜK KONUŞUYOR
Uzun bir aradan sonra adaya yeniden dönen Turabi, dokunulmazlık oyununu kaybetmenin siniriyle yine iddialı demeçler verdi. "Son dokunulmazlığı kazanıp, kendilerini ;Survivor'ın hakimi sandılar, ama şimdi karşılarına çıkıp bu dokunulmazlık oyununu kazanıp hakimiyetlerine bir son vermemiz lazım sözlerini sarf etti. Oyun esnasında Adem ile Yağmur arasında 'Terbiye' diyalogu yaşandı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında oylamalarını gerçekleştirdi. Turabi, aynı takımda olmamalarına rağmen Hakan ve Anıl'ın ismini eleme adayı olarak yazarak herkesi şaşırttı. Ünlüler takımının yaptığı oylamada, Elif 4 oyla ilk gitme adayı oldu. Elif, "Umarım bir sonraki dokunulmazlık oyununu biz kazanırız ve karşıma bizim takımdan üçüncü bir aday çıkmaz" dedi.
Mustafa Kemal, "Eminim diğer oyunu biz kazanıcağız ve karşı takımdan birisi elenecek. Ben şimdi sırf söylemek zorunda olduğum için söyleyeceğim, lütfen beni affetsin. Ben Merve diyeceğim" sözlerini sarf ederek ikinci eleme adayının Merve olduğunu açıkladı.
Bu durumda ünlüler takımında iki isim belirlenmiş oldu. İkinci dokunulmazlık oyununun da ünlüler takımı tarafından kaybedilmesi halinde, ünlüler takımından bir kişinin adaya veda etmesi netlik kazanacak.
TURABİ SİNİRLİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta Hakan ve Anıl’a küfretmesinden dolayı oyunlara katılamayan Turabi, sahalara iddialı ve bir o kadar da sinirli döndü. Kendisinin ceza alması ve ödüllerden uzak kalmasının sebebi gördüğü Hakan ve Anıl’ı sileceğini söyleyen Turabi, "Gönüllüler’den bazı kişileri parkurlara gömmeye hakkını vermeye geldim. Ben yokken Hakan haftanın birincisi olmuş. Onun birincilik namını silmeye geldim buraya. Yanında eşantiyon olarak da Anıl’ı sileceğim. Hepsini sileceğim adada zaman geçmek bilmedi. Takım arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Ödülleri ben yiyemedim. Açlık ve oyunlarda oynamama siniri var üzerimde." dedi.
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