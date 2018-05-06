Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları sonrası ilk fragman

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları sonrası ilk fragman
GeriTelevizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları sonrası ilk fragman
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
06.05.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları sonrası ilk fragman

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları sonrası ilk fragman

Survivor dokunulmazlık oyunu dün akşam nefesleri kesen sahnelere tanık etti. Ada hayallerine devam etmek isteyen yarışmacıların tüm gücünü sarf ettiği Survivor dokunulmazlık oyunu, eleme adaylarının belirlenmesi ile sonuçlandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve kimler aday oldu? İşte, 5 Mayıs akşamı ekrana gelen yarışlar ve detaylı bilgiler

Survivor eleme adayları, dün akşam ekrana gelen dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyinde netlik kazandı. Survivor 2018'de sonlara yaklaşılırken, adadan gidecekler arasına yeni isimler eklenmeye devam ediliyor. Peki, 5 Mayıs akşamı oynanan Survivor dokunulmazlık oyununda ada hayaline veda etmesi muhtemel isimler arasında kimler eklendi? İşte, o isimler hakkında detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA TURABİ YİNE BÜYÜK KONUŞUYOR

Uzun bir aradan sonra adaya yeniden dönen Turabi, dokunulmazlık oyununu kaybetmenin siniriyle yine iddialı demeçler verdi. "Son dokunulmazlığı kazanıp, kendilerini ;Survivor'ın hakimi sandılar, ama şimdi karşılarına çıkıp bu dokunulmazlık oyununu kazanıp hakimiyetlerine bir son vermemiz lazım sözlerini sarf etti. Oyun esnasında Adem ile Yağmur arasında 'Terbiye' diyalogu yaşandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında oylamalarını gerçekleştirdi. Turabi, aynı takımda olmamalarına rağmen Hakan ve Anıl'ın ismini eleme adayı olarak yazarak herkesi şaşırttı. Ünlüler takımının yaptığı oylamada, Elif 4 oyla ilk gitme adayı oldu. Elif, "Umarım bir sonraki dokunulmazlık oyununu biz kazanırız ve karşıma bizim takımdan üçüncü bir aday çıkmaz" dedi.

Mustafa Kemal, "Eminim diğer oyunu biz kazanıcağız ve karşı takımdan birisi elenecek. Ben şimdi sırf söylemek zorunda olduğum için söyleyeceğim, lütfen beni affetsin. Ben Merve diyeceğim" sözlerini sarf ederek ikinci eleme adayının Merve olduğunu açıkladı.

Bu durumda ünlüler takımında iki isim belirlenmiş oldu. İkinci dokunulmazlık oyununun da ünlüler takımı tarafından kaybedilmesi halinde, ünlüler takımından bir kişinin adaya veda etmesi netlik kazanacak.

TURABİ SİNİRLİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta Hakan ve Anıl’a küfretmesinden dolayı oyunlara katılamayan Turabi, sahalara iddialı ve bir o kadar da sinirli döndü. Kendisinin ceza alması ve ödüllerden uzak kalmasının sebebi gördüğü Hakan ve Anıl’ı sileceğini söyleyen Turabi, "Gönüllüler’den bazı kişileri parkurlara gömmeye hakkını vermeye geldim. Ben yokken Hakan haftanın birincisi olmuş. Onun birincilik namını silmeye geldim buraya. Yanında eşantiyon olarak da Anıl’ı sileceğim. Hepsini sileceğim adada zaman geçmek bilmedi. Takım arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Ödülleri ben yiyemedim. Açlık ve oyunlarda oynamama siniri var üzerimde." dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri

Ceren Hindistan için hastaneden açıklama

Hayatı bazen sam yeli bazen kasırga... Defne Samyeli nereden nereye

Beren’siz aile kutlaması