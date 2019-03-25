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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.03.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu dün kim kazandı? İşte eleme adayları

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu dün kim kazandı? İşte eleme adayları

Survivor 2019'un 24 Mart tarihli bölümünde önce dokunulmazlık ardından eleme heyecanı vardı. Survivor Türkiye- Yunanistan 32. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ilk eleme adayının belirlenmesi için oylama yaptı. Yarışmacıların verdiği oylarla ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu dün kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'un 32. bölümünde kadınlarda iletişim oyunu oynandı. Kadınların ve erkeklerin ayrı olarak yarıştığı oyunda kazanan ailesiyle iletişim kurma hakkı kazandı. Peki kadınlarda iletişim oyununu kim kazandı? Her hafta izleyiciyi heyecanlandıran yarışmada haftanın 2. dokunulmazlık oyununun kazananı hangi takım oldu, eleme adayları kimler oldu? İşte, Survivor son bölümde yaşananlar

KADINLARDA İLETİŞİM OYUNUNUN KAZANI

Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019 32. bölümde izleyiciyle buluştu. Kadınlarda iletişim oyununda yarışmacılar rakipleriyle kıyasıya yarıştı. Heyecanlı anların yaşandığı Kadınlarda İletişim Oyunu'nun kazananı Seda oldu. Böylelikle yarışmacı ailesiyle ve yakınlarıyla iletişim kurma şansına sahip oldu. Oyun birincisi Seda, Bora ve Sude'yi iletişim ödülüne götürdü. Hikmet ise Melisa ve Yusuf'u iletişim ödülüne götürdü.

İletişim oyunununda yarışmacılar yakınlarından gelen mesajlarla moral depoladı. Oyun sonunda Survivor yarışmacıları yaşadıkları heyecan dolu anların ardından duygu dolu dakikalar yaşadı.

HAFTANIN 2.DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dominik'teki dokunulmazlık oyununda yine heyecanlı anlar yaşandı. 24 Mart 2019'da Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları 32. bölümde karşı karşıya geldi. Oyunun ilerleyen dakikalarında zorlu parkur mücadeleiyle birlikte izleyiciler nefeslerini tuttu. Kıyasıya mücadele eden 2 takımdan 2. dokunulmazlığı Türk takımı 3-2 kazandı ve final oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda Türk takımı kaybetseydi Türk takımından bir kişi adaya veda edecekti.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımında ada konseyinde Spyros'un ismi çıktı ve böylelikle Spyros haftanın ilk eleme adayı olmuş oldu.

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