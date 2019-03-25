Survivor'da dokunulmazlık oyununu dün kim kazandı? İşte eleme adayları
Survivor 2019'un 24 Mart tarihli bölümünde önce dokunulmazlık ardından eleme heyecanı vardı. Survivor Türkiye- Yunanistan 32. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ilk eleme adayının belirlenmesi için oylama yaptı. Yarışmacıların verdiği oylarla ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu dün kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor'un 32. bölümünde kadınlarda iletişim oyunu oynandı. Kadınların ve erkeklerin ayrı olarak yarıştığı oyunda kazanan ailesiyle iletişim kurma hakkı kazandı. Peki kadınlarda iletişim oyununu kim kazandı? Her hafta izleyiciyi heyecanlandıran yarışmada haftanın 2. dokunulmazlık oyununun kazananı hangi takım oldu, eleme adayları kimler oldu? İşte, Survivor son bölümde yaşananlar
KADINLARDA İLETİŞİM OYUNUNUN KAZANI
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019 32. bölümde izleyiciyle buluştu. Kadınlarda iletişim oyununda yarışmacılar rakipleriyle kıyasıya yarıştı. Heyecanlı anların yaşandığı Kadınlarda İletişim Oyunu'nun kazananı Seda oldu. Böylelikle yarışmacı ailesiyle ve yakınlarıyla iletişim kurma şansına sahip oldu. Oyun birincisi Seda, Bora ve Sude'yi iletişim ödülüne götürdü. Hikmet ise Melisa ve Yusuf'u iletişim ödülüne götürdü.
İletişim oyunununda yarışmacılar yakınlarından gelen mesajlarla moral depoladı. Oyun sonunda Survivor yarışmacıları yaşadıkları heyecan dolu anların ardından duygu dolu dakikalar yaşadı.
HAFTANIN 2.DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dominik'teki dokunulmazlık oyununda yine heyecanlı anlar yaşandı. 24 Mart 2019'da Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları 32. bölümde karşı karşıya geldi. Oyunun ilerleyen dakikalarında zorlu parkur mücadeleiyle birlikte izleyiciler nefeslerini tuttu. Kıyasıya mücadele eden 2 takımdan 2. dokunulmazlığı Türk takımı 3-2 kazandı ve final oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda Türk takımı kaybetseydi Türk takımından bir kişi adaya veda edecekti.
İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımında ada konseyinde Spyros'un ismi çıktı ve böylelikle Spyros haftanın ilk eleme adayı olmuş oldu.
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