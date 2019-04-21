Survivor Dimitra kimdir? | İşte Dimitra Vamvakousi'nin hayatı
Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım başlarken, yarışmanın birleşme partisine katılacak yarışmacılar da belli oldu. Bu yarışmacılardan biri de Yunan yarışmacı Dimitra Vamvakousi olarak açıklandı. Özellikle programın takipçileri, Survivor yarışmacısı Dimitra Vamvakousi'ni hayatını merak etmeye başladı. Peki, Survivor Dimitra kimdir?
TV8 ekranlarında Türkiye-Yunanistan formatı ile yayınlanan ve ilgiyla takip edilen Survivor 2019'da birleşme partisine katılacak yarışmacılardan biri de Survivor Dimitra oldu. 'Türk takımı beni kolay yem zannedebilir ama parkurda onları çok terleteceğim.’ sözleri ile dikkat çeken Yunan yarışmacının hayatı ile ilgili bilgiler, internet kullancıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Dimitra Vamvakousi'nin hayatı.
24 yaşında olan Dimitra Vamvakousi Ulusal Spor Akademisi mezunu ve boş zamanlarında dalış yapıyor. Vamvakousi, sırık atlamaları ile de ilgilendi. Yarışmacı kişilik olarak kendisini dinamik ve pozitif bir kadın olarak tanımlıyor. Dimitra Vamvakousi, Survivor unvanının çok zor koşullarda hayatta kalmayı öğrendiği için kendisine mükemmel bir şekilde uyduğunu söylüyor.
21 Nisan tarihi itibariyle Dimitra Vamvakousi 54 puanla 9. sırada yer alıyor.
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