Survivor Cumali kimdir kaç yaşında? Yüzme tarışması
Survivor Cumali, yarışmanın belki de en derin hikayesine sahip olan ismi olarak biliniyor. Ailesini ve çocuklarını geride bırakarak Survivor hayalini gerçekleştirmek üzere 50 gün boyunca İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül, Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'dan özel isteği ile yarışmaya dahil olmuştu. Survivor Cumali, ada şartlarına kolay uyum sağlasa da parkurlarda arkadaşlarının zaman zaman eleştirilerine maruz kaldı. Peki, Survivor Cumali kimdir kaç yaşında?
Survivor'ın vazgeçilmez etapları arasında yer alan sulu parkurlarda yüzme bilmediği için zorluk çeken Cumali, karşı takım tarafından hedef alındı. Tıpkı kendisi gibi pek fazla yüzme bilmeyen Turabi'nin desteğini gören Cumali, buna rağmen gurur yaparak sulu parkurlarda oynamaya başladı. Toplam 41 parkura çıkan gönüllü isim, bu parkurların 16'sından galip ayrıldı.
Survivor Cumali'ye Survivor'un resmi sitesi üzerinden gelen yorumlar ise şu şekilde;
- Cumali bütün kalbimizle seni destekliyoruz. survivor izlemeyen biriydim, bu sene sen varsın diye, bir bölümünü bile kaçırmıyorum. survivor'un en dürüst yarışmacısı sensin.
- Cumali bence sen yürümeye devam et! anca gidersin birader sen! ne işin var senin buralarda! acıtasyon yapıyorsun! bunu sabriye çok iyi yapmıştı! galiba senin idol'ün sabriye! Cumali senin burada olman gerekmiyor.Doğru davara git sen! "Bizimle değilsin" Cumali !!
- Arkadaşlar lütfen biraz seviyeli olun hakaret etmeye kimsenin hakkı yok, insan kendine yakışanı yapar, ve kötü söz sahibine aittir derler atalarımız. Cumali kardeşimizi sevmeyebilir ve destek vermeye bilirsiniz ama hakaret etmeye hakkınız yok. Tabii ki eleştirebilir eleştirmenin de bir dozu olmalı. Cumali ileride çok daha iyi olacağına inanıyorum. Yapmış olduğu yolculuk sırasında insanların ona ilgi ve alaka göstermesinden dolayı etkilenmiş ve etkisinde kaldığı için öyle davranması çok doğal anormal değil. Ben de Cumali kardeşimizi eleştirdiğim bir yer var özellikle, Cumali konseyde ben çobanlık yapıyorum ve mesleğimi söylemekten gurur duyuyorum demişti bu çok güzel bir şey, ama konsey sonrası adada ben geri döndüğümde çobanlık mı yapacağım demesine üzüldüm. Yoksa Cumali kardeşim çok temiz ve berrak bir yüreğe sahiptir. Bir şeyler yazarken bir sözün sahibine ait olduğunu unutmayın. Selametle
- Cumali abi，seni Beyaz Show`da gördüğümden beri tutuyorum.Abi sen parkurda fazla hizli olmaya bilirsin ama cok iyi kalplisin ben seni tutuyorum，Inşallah şampiyon olursun. Şampiyon olursan Turkiye`ye yuruyerek gel.
Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Cumali, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Survivor kadrosuna dahil edildi.
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