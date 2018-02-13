Survivor Cumali Akgül kimdir kaç yaşındadır? Lakabı yürüyen adam

Cumali Akgül, Survivor’ın yürüyen adam lakaplı gönüllüler takımı yarışmacısıdır. 50 günlük yürüyüşün ardından 1600 kilometreyi tamamlamış ve İstanbul’da Survivor kadrosuna girmeye hak kazanmıştır. All Star takımında rakip olarak gördüğü kimsenin olmadığını söyleyen Cumali Akgül, gönüllüler takımının yaşam alanını kurmasında önemli bir rol oynamıştır.

Doğanın vereceği tepkileri ve ne zaman ne yapılması gerektiğini iyi bilen Cumali Akgül, Survivor’ın ilk bölümünde odun toplanırken yara alan bir ağacı ilginç bir yöntemle tedavi etmişti.

32 yaşında olan ve Iğdır’da dünyaya gelen Cumali Akgül, aynı zamanda dört çocuk babasıdır.

YARIŞMA İÇİN KATILABİLMEK İÇİN 1600 KM YOL YÜRÜMÜŞTÜ

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, Acun Ilıcalı’nın da konuk olduğu Beyaz Show’a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etmişti.