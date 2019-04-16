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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 22:04, Son Güncelleme:

Survivor Büşra kimdir? İşte Büşra Yalçın'ın hayatı

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Survivor Büşra kimdir? İşte Büşra Yalçın'ın hayatı

Birbirinden farklı ödüller ve yarışmalarda adından sıkça söz ettiren Survivor 2019'da finale doğru geri sayım başlarken, yarışmacılar arasında da polemikler zaman zaman söz konusu oluyor. Final heyecanı devam ederken programın takipçileri, Survivor yarışmacılarını internette son zamanlarda merak etmeye başladı. Peki, Survivor Büşra kimdir? İşte, Büşra Yalçın'ın hayatı

Türkiye - Yunanistan formatı ile ekranlara gelen Survivor 2019'da büyük final heyecanı başladı. Yarışmanın takipçileri, Dominik'te yarışan Büşra Yalçın'ın biyografisini son zamanlarda merak etmeye ve sorgulamaya başladı. İşte, Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...

BÜŞRA YALÇIN'IN HAYATI

Büşra Yalçın, Tokat doğumlu ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. Yalçın, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 sene voleybol oynadı. Büşra Yalçın 2 senedir Bahçelievler Voleybol Kulübü'nün idari menajerliğini yapıyor. Büşra Yalçın kendisini şöyle anlatıyor; İlkokulda voleybolla tanıştım. Okul takımıyla başladıktan sonra 12 yıl voleybol oynadım. Daha önce bir kampta gerçekten bir Survivor yaşadım. Daha sonra ben de gitmeye karar verdim. Survivor'ın bir kadın şampiyon hakettiğini düşünüyorum. Bu yıl Türk - Yunan olması benim için çok önemli. Voleybolda milli olamadım burada milli duygularla yarışmayı çok istiyorum. Eğer Survivor'ı kazanırsam spor ruhunun bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum

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