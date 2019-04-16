Survivor Büşra kimdir? İşte Büşra Yalçın'ın hayatı
Birbirinden farklı ödüller ve yarışmalarda adından sıkça söz ettiren Survivor 2019'da finale doğru geri sayım başlarken, yarışmacılar arasında da polemikler zaman zaman söz konusu oluyor. Final heyecanı devam ederken programın takipçileri, Survivor yarışmacılarını internette son zamanlarda merak etmeye başladı. Peki, Survivor Büşra kimdir? İşte, Büşra Yalçın'ın hayatı
Türkiye - Yunanistan formatı ile ekranlara gelen Survivor 2019'da büyük final heyecanı başladı. Yarışmanın takipçileri, Dominik'te yarışan Büşra Yalçın'ın biyografisini son zamanlarda merak etmeye ve sorgulamaya başladı. İşte, Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...
BÜŞRA YALÇIN'IN HAYATI
Büşra Yalçın, Tokat doğumlu ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. Yalçın, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 sene voleybol oynadı. Büşra Yalçın 2 senedir Bahçelievler Voleybol Kulübü'nün idari menajerliğini yapıyor. Büşra Yalçın kendisini şöyle anlatıyor; İlkokulda voleybolla tanıştım. Okul takımıyla başladıktan sonra 12 yıl voleybol oynadım. Daha önce bir kampta gerçekten bir Survivor yaşadım. Daha sonra ben de gitmeye karar verdim. Survivor'ın bir kadın şampiyon hakettiğini düşünüyorum. Bu yıl Türk - Yunan olması benim için çok önemli. Voleybolda milli olamadım burada milli duygularla yarışmayı çok istiyorum. Eğer Survivor'ı kazanırsam spor ruhunun bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum
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