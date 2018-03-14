Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam yayınlanacak mı?

Survivor bugün var mı konusu, ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki mücadeleyi merak eden vatandaşların araştırdığı konu olacak. Nihat Doğan'ın elenmesinin ardından takım içi düzeni yeniden kurmaya çalışan ünlüler takımı, Nagihan'ın geçtiği gönüllüler takımına karşı büyük bir mücadele verecek. Peki, Survivor bugün yayınlanacak mı? İşte, detaylı bilgiler

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor, yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın kararı ile pazartesi, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri yayınlanıyor. Saat 20.00 itibariyle başlayan programın yeni bölümden sahneleri 20.45 civarı yayınlanmaya başlıyor. Program duruma göre 00.30'a kadar sürebiliyor.

"PERŞEMBE GÜNÜ ENTERESAN BİR SURVIVOR VAR"

'Survivor 2018' hakkında konuşan başarılı Acun Ilıcalı, "Artık Survivor'da her şey olabilir. Perşembe günü enteresan bir Survivor var, yarışmayı canlı izledim" şeklinde konuştu.



All Star'dan gönüllüler ekibine geçen Hakan Hatipoğlu’nun sakatlığına ilişkin başarılı yapımcı, "Benim tanıdığım Hakan bir hafta içinde toparlar" dedi.

EMRE'Yİ YENİDEN SURVIVOR'A ÇAĞIRACAK

Gönüllüler takımına sonradan dahil olup bir haftada elenen Emre Durak için Ilıcalı, "İleriki sezonlarda bir kez daha Emre'ye şans tanıyacağım" ifadelerini kullandı.

TV8 kanalının sahibi, son ada konseyi hakkında "Adaylar belli olduğunda 'Nihat Doğan elenir' dedim, yanılmadım" yorumunda bulundu.