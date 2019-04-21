Survivor Bora kimdir? İşte Bora Edin ile ilgili merak edilenler
Survivor 2019'un iddialı isimlerinden olan Bora Edin, birleşme partisine katılacak yarışmacılardan biri oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivivor Bora, performansı ve zaman zaman diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelip adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Bora Edin kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Survivor Bora ile ilgili merak edilen bazı bilgiler...
TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da büyük finale doğru heyecan başladı. Survivor'un birleşme partisine katılan yarışmacısı Bora Edin ile ilgili internet kullancıları da son zamanlarda araştırma yapmaya başladı. Peki, hem amatör hem profesyonel futbol oynayan Bora Edin kimdir ve kaç yaşındadır?
BORA EDİN İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
Survivor 2019'un Türk yarışmacısı Bora Edin, 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşamını sürdürdü ancak lise eğitimi için Malta’ya gitti. Burada Hibernians futbol takımında oynadı. İki yıl sonra Türkiye’ye dönüş yapan Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında sporla aktif olarak ilgilendi ve okulun futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon elde ettiler. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbola ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşan Bora Edin, bir süredir CrossFit eğitmenliği yapıyor. Bora Edin, yarışmanın evli isimlerinden biri.
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