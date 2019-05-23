Survivor Bora kimdir? Bora Edin'in merak edilen hayatı
Birbibirnden farklı yarışmalarla ilgi çekmeye devam eden Survior 2019, yarışmacılar arasındaki tartışmalarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle son zamanlarda adından söz ettiren Survivor yarışmacısı Bora Edin, internet kullanıcıları ve programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor Bora kimdir? İşte, Bora Edin'in merak edilen hayatı ile ilgili bilgiler.
Survivor 2019'da büyük finale doğru heyecan devam ederken, programın yarışmacısı Bora Edin, gündeme gelmeye başladı. Bora Edin'in hayatını merak edenler, internet üzernden araştırma yapmaya başladı. İşte, Survivor Bora'nın merak edilen biyografisi...
SURVİVOR BORA'NIN HAYATI
Survivor 2019'un Türk yarışmacısı Bora Edin, 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşamını sürdürdü ancak lise eğitimi için Malta’ya gitti. Burada Hibernians futbol takımında oynadı. İki yıl sonra Türkiye’ye dönüş yapan Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında sporla aktif olarak ilgilendi ve okulun futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon elde ettiler. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbola ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşan Bora Edin, bir süredir CrossFit eğitmenliği yapıyor. Bora Edin, yarışmanın evli isimlerinden biri.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle