Survivor Bora kimdir? Bora Edin'in merak edilen hayatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Bora kimdir? Bora Edin'in merak edilen hayatı
GeriTelevizyon Survivor Bora kimdir? Bora Edin'in merak edilen hayatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
23.05.2019 - 23:02, Son Güncelleme:

Survivor Bora kimdir? Bora Edin'in merak edilen hayatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Bora kimdir? Bora Edin'in merak edilen hayatı

Birbibirnden farklı yarışmalarla ilgi çekmeye devam eden Survior 2019, yarışmacılar arasındaki tartışmalarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle son zamanlarda adından söz ettiren Survivor yarışmacısı Bora Edin, internet kullanıcıları ve programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor Bora kimdir? İşte, Bora Edin'in merak edilen hayatı ile ilgili bilgiler.

Survivor 2019'da büyük finale doğru heyecan devam ederken, programın yarışmacısı Bora Edin, gündeme gelmeye başladı. Bora Edin'in hayatını merak edenler, internet üzernden araştırma yapmaya başladı. İşte, Survivor Bora'nın merak edilen biyografisi...

SURVİVOR BORA'NIN HAYATI

Survivor 2019'un Türk yarışmacısı Bora Edin, 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşamını sürdürdü ancak lise eğitimi için Malta’ya gitti. Burada Hibernians futbol takımında oynadı. İki yıl sonra Türkiye’ye dönüş yapan Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında sporla aktif olarak ilgilendi ve okulun futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon elde ettiler. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbola ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşan Bora Edin, bir süredir CrossFit eğitmenliği yapıyor. Bora Edin, yarışmanın evli isimlerinden biri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Biraz yavaş uçsunlar bence!
Hediye TIR' ile kaza yaptı
Beren'in yüzü gülüyor
Turabi Amerika'yı salladı! 'Başardım Acun abi'