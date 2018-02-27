Survivor Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında?

Bu sezon All Star konseptiyle yayınlanan Survivor 2018'in en iddialı ve hırslı isimlerinden biri olan Birsen Bekgöz'ün kim olduğu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor 2018'de son dokunulmaz oyununu kaybeden gönüllüler takımında, elenecek adaylardan biride Survivor adasının iddialı yarışmacısı Birsen Bekgöz oldu. Peki Survivor Birsen kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında? İşte Survivor Birsen hakkında merak edilen her şey...
SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?
1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz aslen Ankaralıdır. KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan yarışmacı kısa mesafe koşucusudur. Daha önce bir çok spor müsabakasında dereceler elde eden yarışmacı, kariyeri boyunca birçok kez şampiyonluk yaşamıştır.
2004 yılında düzenlenen Cezmi Or kupasında 400 metre engelli kategorisinde altın madalya kazandı. 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya ve İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın madalyanın sahibi olmuştur.
Son olarak Survivor 2018'de yarışarak adından söz ettiren Birsen Bekgöz, Survivor 2018 All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yer alıyor.
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