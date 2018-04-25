Survivor birleşme partisinin detayları açıklandı.. Acun Ilıcalı sürprizleri böyle açıkladı..
Survivor yarışmasının en heyecanlı haftalarına giriş yapıldı. Survivor 2018'in ortalarında bu yıl yapılan birleşme partisi yenilikleri dün akşam Acun Ilıcalı tarafından yarışmacılara duyurdu. Buna göre birleşme partisi öncesinde bir dizi etkinlik sahne alacak. İşte Survivor birleşme partisinde bu sene yaşanacaklar
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada birleşme partisi öncesinde yapılacak etkinlikleri yarışmacılara duyurdu. Bu yıl parti için adadan ayrılacak yarışmacıları büyük bir sürpriz bekliyor. Birleşme partisinden sonra yarışmacılar bu yıl adaya geri dönmeyecek ve otelde kalacaklar.
Survivor'da artık klasikleşen iki etkinlikten biri olan yarışmacılar ve Acun Medya arasındaki futbol müsabakası bu yılda gerçekleşecek. Futbola yakın isimler ve geçmişlerinde futbol oynayan yarışmacılar bu maçta karşı karşıya gelecekler. Bu konuşma sırasında Murat'ın da geçmişinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta alt yapıda futbol oynamış olması Ilıcalı'yı şaşırtan bir gelişme oldu.
Bir diğer etkinlik olan şarkı yarışmasına ise Acun Ilıcalı bu sezon daha bir önem vereceklerini ve yarışmacıların hazırlık sürecinin uzun tutulacağını bildirdi.
Ayrıca ailelerden gelen sorulara yarışmacılar cevap verecek. Ailelerle alakalı olan bu yarışmanın da ismi 'bil bakalım' olacak.
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