Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? | İşte Survivor'un 51. bölümünde yaşananlar
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2019'da büyük finale dopru geri sayım devam ederken, yarışmanın 21 Nisan 2019 tarihli 51. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Survivor 2019'un birleşme partisinde yarışmacılar sahne alarak şarkılar söylerken izleyiciler de keyifli anlar yaşadı. Birleşme partisi öncesi yarışmacılar tartıya çıktı ve ada şartlarında en fazla kilo veren yarışmacı belli oldu. Öte yandan Survivor'un birleşme partisine bir sürpriz isim daha katıldı. Peki, Survivor 2019'un Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte, Survivor'un 51. bölümünde yaşananlar.
Türkiye - Yunanistan formatı ile ekranlara gelen ve sverek takip edilen Survivor 2019'un 21 Nisan tarihli bölümünde birleşme partisi düzenlendi. Birbirinden farklı menülerle karınlarını doyuran yarışmacılar adeta ziyafet çekti. Survivor'da birleşme partisi öncesi, yarışma boyunca Dominik'te en fazla kilo veren yarışmacı tartıya çıkarak belli oldu. Programda yaşanan birleşme partisinde yarışmacılar sahneye çıkarak şarkılar söyledii juri koltuğuna ise Seda Sayan Murat Boz oturdu. Gecenin sonunda ise bir yarışmacı birleşme partisindeki şarkı yarışmasının kazanan ismi oldu. İşte, 21 Nisan 2019 tarihli Survivor 2019'un 51. bölümününü özeti.
BİRLEŞME PARTİSİNDE ŞARKI YARIŞMASININ JURİLERİ KİMLER OLDU?
Survivor 2019'da finale doğru heyecan devam ederken, yarışmacılar adada yaşadıkları stresli anları geride bıraktı ve birleşme partisinde şarkı söyledi. Şarkı yarışmasının juri üyeleri Murat Boz, Seda Sayan ve Yunan şarkıcı Giorgos Lianos oldu.
SURVİVOR'DA KİM KAÇ KİLO VERDİ?
Survivor'un 51. bölümündeki birleşme partisi öncesi, Dominik'te devam eden mücadelede yarışmacılar tartıya çıktı ve en fazla kilo veren isim belli oldu. İşte, Survivor yarışmacılarının verdiği kilolar;
Kyriakos:101 kg-82,7=18,3
Bora:77kg-68kg=9kg
Hikmet:114-93,8=20kg 2
Spyros:91kg-73,3=17 kg
Emre:80 kg-71,3 kg
Afroditi:66kg-62.8
Atakan:94-86,3=7,7kg
Okay: 90 kg-78.7 kg=11,3
Nikos:74-66,1k=7,9kg
Böylece yarışma boyunca en fazla kilo veren yarışmacı Hikmet oldu.
SURVİVOR EKİBİ İLE YARIŞMACILAR ARASINDA FUTBOL MAÇI
Survivor'un 51. bölümünde birleşme partisi öncesi Survivor ekip çalışanları ile yarışmacılar arasında futbol maçı düzenlendi. Kadınların karşı karşıya yarıştığı maçta Seda adeta performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kadınlar takımının kazananı Survivor yarışmacıları oldu. Erkekler takımında ise ekip çalışanları Survivor yarışmacılarını 8-7 mağlup etti.
ŞARKI YARIŞMASINDA NELER OLDU?
Survivor'un birleşme partisinde yarışmacılar sahneye çıkarak tek tek performans sergiledi. Yunan yarışmacı Elpida Rantevou Stin Parallia şarkısını seslendirdi. Yunan yarışmacı izleyenlere keyifli anlar yaşatırken performansı da dikkat çekti.
Şarkı yarışmasında sahneye çıkan Bora Edin Dedikodu şarkısını seslendirdi. Bora şarkısını seslendirirken Tarık Sezer şarkıyı beğenmeyince yarışmacı performansını yarıda kesti.
BİRLEŞME PARTİSİNDE ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 21 Nisan akşamı yayınlanan 51. bölümünde düzenlenen şarkı yarışmasında Dominik yarışmacılar performansı ile adeta damga vurdu. Survivor 2019 birleşme partisi şarkı yarışmasının kazanan ismi gecenin sonunda belli olacak.
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