Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? | İşte Survivor'un 51. bölümünde yaşananlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? | İşte Survivor'un 51. bölümünde yaşananlar
GeriTelevizyon Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? | İşte Survivor'un 51. bölümünde yaşananlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
22.04.2019 - 00:02, Son Güncelleme:

Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? | İşte Survivor'un 51. bölümünde yaşananlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? | İşte Survivor'un 51. bölümünde yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2019'da büyük finale dopru geri sayım devam ederken, yarışmanın 21 Nisan 2019 tarihli 51. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Survivor 2019'un birleşme partisinde yarışmacılar sahne alarak şarkılar söylerken izleyiciler de keyifli anlar yaşadı. Birleşme partisi öncesi yarışmacılar tartıya çıktı ve ada şartlarında en fazla kilo veren yarışmacı belli oldu. Öte yandan Survivor'un birleşme partisine bir sürpriz isim daha katıldı. Peki, Survivor 2019'un Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte, Survivor'un 51. bölümünde yaşananlar.

Türkiye - Yunanistan formatı ile ekranlara gelen ve sverek takip edilen Survivor 2019'un 21 Nisan tarihli bölümünde birleşme partisi düzenlendi. Birbirinden farklı menülerle karınlarını doyuran yarışmacılar adeta ziyafet çekti. Survivor'da birleşme partisi öncesi, yarışma boyunca Dominik'te en fazla kilo veren yarışmacı tartıya çıkarak belli oldu. Programda yaşanan birleşme partisinde yarışmacılar sahneye çıkarak şarkılar söyledii juri koltuğuna ise Seda Sayan Murat Boz oturdu. Gecenin sonunda ise bir yarışmacı birleşme partisindeki şarkı yarışmasının kazanan ismi oldu. İşte, 21 Nisan 2019 tarihli Survivor 2019'un 51. bölümününü özeti.

BİRLEŞME PARTİSİNDE ŞARKI YARIŞMASININ JURİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2019'da finale doğru heyecan devam ederken, yarışmacılar adada yaşadıkları stresli anları geride bıraktı ve birleşme partisinde şarkı söyledi. Şarkı yarışmasının juri üyeleri Murat Boz, Seda Sayan ve Yunan şarkıcı Giorgos Lianos oldu.

SURVİVOR'DA KİM KAÇ KİLO VERDİ?

Survivor'un 51. bölümündeki birleşme partisi öncesi, Dominik'te devam eden mücadelede yarışmacılar tartıya çıktı ve en fazla kilo veren isim belli oldu. İşte, Survivor yarışmacılarının verdiği kilolar;

Kyriakos:101 kg-82,7=18,3
Bora:77kg-68kg=9kg
Hikmet:114-93,8=20kg 2
Spyros:91kg-73,3=17 kg
Emre:80 kg-71,3 kg
Afroditi:66kg-62.8
Atakan:94-86,3=7,7kg
Okay: 90 kg-78.7 kg=11,3
Nikos:74-66,1k=7,9kg

Böylece yarışma boyunca en fazla kilo veren yarışmacı Hikmet oldu.

SURVİVOR EKİBİ İLE YARIŞMACILAR ARASINDA FUTBOL MAÇI

Survivor'un 51. bölümünde birleşme partisi öncesi Survivor ekip çalışanları ile yarışmacılar arasında futbol maçı düzenlendi. Kadınların karşı karşıya yarıştığı maçta Seda adeta performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kadınlar takımının kazananı Survivor yarışmacıları oldu. Erkekler takımında ise ekip çalışanları Survivor yarışmacılarını 8-7 mağlup etti.

ŞARKI YARIŞMASINDA NELER OLDU?

Survivor'un birleşme partisinde yarışmacılar sahneye çıkarak tek tek performans sergiledi. Yunan yarışmacı Elpida Rantevou Stin Parallia şarkısını seslendirdi. Yunan yarışmacı izleyenlere keyifli anlar yaşatırken performansı da dikkat çekti.

Şarkı yarışmasında sahneye çıkan Bora Edin Dedikodu şarkısını seslendirdi. Bora şarkısını seslendirirken Tarık Sezer şarkıyı beğenmeyince yarışmacı performansını yarıda kesti.

BİRLEŞME PARTİSİNDE ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor 2019'un 21 Nisan akşamı yayınlanan 51. bölümünde düzenlenen şarkı yarışmasında Dominik yarışmacılar performansı ile adeta damga vurdu. Survivor 2019 birleşme partisi şarkı yarışmasının kazanan ismi gecenin sonunda belli olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kelebek Haberleri

Sıradaki Haber

Konserde Mehmet Ali Erbil sürprizi! 6 ay sonra bir ilk!

'İnsan kızından utanıp biraz yaşlanır!'

'Yüzüklerimizi taktık! Çok heyecanlı ve stresli bir gündü'

Eşref Kolçak’ın zor günleri! Gönüllüler refakat ediyor