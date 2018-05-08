Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2018 birleşme partisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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08.05.2018 - 22:12, Son Güncelleme:

Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2018 birleşme partisi

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Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2018 birleşme partisi

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Finale adım adım yaklaşılan yarışmada artık birleşme partisine sayılı günler kaldı. Birleşme partisinin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, Survivor birleşme partisi hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de çok yakında birleşme partisi heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın yakında birleşme partisi yapacağız açıklamasının ardından Survivor izleyicileri, birleşme partisinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte, Survivor 2018 birleşme partisi hakkında merak edilen detaylar...

SURVİVOR 2018 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisi için nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı birleşme partisi öncesinde sürprizi duyurdu. Birleşme partisinde hem jüri olacak olan hem de şarkı söyleyecek olan ismin Aleyna Tilki olacağını açıkladı ve yarışmacıları  oldukça şaşırttı. Yaptığı açıklamalarda ikinci gelecek isminde kim olacağını belirtti. Acun, birleşme partisine gelecek ikinci ismin İbrahim Büyükak olacağını belirtti.

Acun yaptığı açıklamalara bir de yarışma sürprizi ekledi. Birleşme partisinde Acun ekibiyle birlikte Survivor yarışmacılarına karşı futbol maçı düzenleyecek. Öte yandan Acun ekibiyle beraber yarışmacılara karşı anlat  bakalım oynayacaklar. Kazanan takımın ne ödül kazanacağı henüz belli olmadı.

Survivor 2018'de birleşme partisinin kesin olarak yapılacağı tarih belli değil ancak, birleşme partisinin 12 Mayıs Cumartesi ya da 13 Mayıs Pazar günü yayınlanacak olan bölümde ekranlara geleceği tahmin ediliyor. Bu konuda kesin tarih belli olduğunda haberimizden okuyabilirsiniz.

 

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