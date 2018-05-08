Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2018 birleşme partisi
Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Finale adım adım yaklaşılan yarışmada artık birleşme partisine sayılı günler kaldı. Birleşme partisinin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, Survivor birleşme partisi hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak?
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de çok yakında birleşme partisi heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın yakında birleşme partisi yapacağız açıklamasının ardından Survivor izleyicileri, birleşme partisinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte, Survivor 2018 birleşme partisi hakkında merak edilen detaylar...
SURVİVOR 2018 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Survivor birleşme partisi için nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı birleşme partisi öncesinde sürprizi duyurdu. Birleşme partisinde hem jüri olacak olan hem de şarkı söyleyecek olan ismin Aleyna Tilki olacağını açıkladı ve yarışmacıları oldukça şaşırttı. Yaptığı açıklamalarda ikinci gelecek isminde kim olacağını belirtti. Acun, birleşme partisine gelecek ikinci ismin İbrahim Büyükak olacağını belirtti.
Acun yaptığı açıklamalara bir de yarışma sürprizi ekledi. Birleşme partisinde Acun ekibiyle birlikte Survivor yarışmacılarına karşı futbol maçı düzenleyecek. Öte yandan Acun ekibiyle beraber yarışmacılara karşı anlat bakalım oynayacaklar. Kazanan takımın ne ödül kazanacağı henüz belli olmadı.
Survivor 2018'de birleşme partisinin kesin olarak yapılacağı tarih belli değil ancak, birleşme partisinin 12 Mayıs Cumartesi ya da 13 Mayıs Pazar günü yayınlanacak olan bölümde ekranlara geleceği tahmin ediliyor. Bu konuda kesin tarih belli olduğunda haberimizden okuyabilirsiniz.
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