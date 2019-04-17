Survivor birleşme partisi ne zaman? Sürpriz tarih açıklaması
Survivor'da dün akşam gerçekleştirilen ada konseyinde adaya veda eden isim belli olurken, birleşme partisi hakkında da bazı bilgiler verildi. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Yunan sunucusu Sakis, 16 Nisan akşamı gerçekleştirilen konseyin, birleşme partisi öncesinde son konsey olduğunu dile getirdi. Peki, Survivor'da birleşme partisi ne zaman yapılacak? İşte, dün akşam gündeme gelen o detaylar
Ada konseyinde Türk ve Yunan yarışmacılara hitap eden Sakis, birleşme partisi hakkında önemli bir detayı açıkladı. Sakis, dün akşam gerçekleştirilen konseyin, birleşme öncesi son konsey olduğunu, dolayısıyla son vedanın gerçekleştiğini ifade etti.
Bu yıl gerçekleştirilecek olan partinin, bu zamana kadar yapılan birleşme partilerinin en iyi olacağını söyleyen Sakis, çok güzel şarkılar dinleyeceklerini dile getirdi.
Birleşme partisindeki yemeklerin ise başka bir seviyede olacağını söyleyen Sakis, yarışmacıları mutlu etti.
Sakis, birleşme partisinin pazar günü gerçekleşeceğini açıkladı. Cumartesi günü ise prodüksiyon ekibi ile Yunan-Türk yarışmacıların karmasından oluşacak bir ekip maç yapacak.
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