Survivor Batuhan Buğra Eruygun kimdir? Survivor Batuhan kaç yaşında?

Survivor 2018'e dahil olan Batuhan Buğra Eruygun son günlerin en çok merak edilen isimlerinden oldu. Başarılı bir milli atlet olan Batuhan Buğra Eruygun, Survivor 2018'de Gönüllüler Takımı'nde yer alacak. İşte Survior'a yeni dahil olan Batuhan Buğra Eruygun hakkında her şey..

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almıştır ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında düzenlenen yarışmada 7.98'lik derecesi ile ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibi olmuştur.

2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun'a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir.

Batuhan Buğra Eruygun son olarak, Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte Survivor 2018'e dahil olması sonrası gündem olmuştur. Batuhan Buğra Eruygun, Survivor 2018'de Gönüllüler Takımında yarışacak.