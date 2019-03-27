Survivor Atakan kimdir?
TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor Türkiye-Yunanistan'da büyük finale adım adım yaklaşılırken programın takipçileri de Atakan Işıktutan'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki çok konuşulan yarışmacılardan biri olan Survivor Atakan kimdir? İşte bazı detaylar...
Türkiye-Yunanistan formatı ile TV8'de ekranlara gelen ve ödül oyunları ile adından sıkça bahsettiren program Survivor'da yarışan Atakan Işıktutan izleyici tarafından sorgulanıyor. Peki Yunan takımından Dalaka ile yakınlaşması ile dikkatleri üzerine çeken Survivor Atakan kimdir? İşte Survivor Atakan ile ilgili merak edilenler...
ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?
15 Aralık 1994 tarihinde İstanbul Şişli’de dünyaya geldi. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan Işıktutan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor. 4 yaşında yüzmeye başlayan Atakan, sporu hayatından hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.
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