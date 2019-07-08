Survivor Atakan Dalaka’ya gidiyor
Atakan Işıktutan, sevgilisi Dalaka’nın yanına Yunanistan’a gidiyor.
Atakan Işıktutan, Flash Model Management ile anlaşarak modelliğe ve oyunculuğa geçiş yaptı. Önümüzdeki hafta Yunanistan’a gidip Dalaka’yı ziyaret edeceğini açıklayan Atakan “Birkaç gün Atina’da kaldıktan sonra Dalaka ile birlikte İstanbul’a geleceğim” dedi. 1.93 boyundaki Atakan “Modellik konusunda çok teklif alıyorum ayrıca oyunculuk eğitimi de aldım" dedi.
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