Anıl Berk Baki kimdir? Survivor Anıl kaç yaşında, nereli?

Anıl Berk Baki, Survivor gönüllüler takımı bünyesinde mücadele edecek. Milli Yelkenci olan Anıl Berk aynı zamanda bir dayanıklılık sporu olan Crossfit ile de uğraşmaktadır. Survivor’ın tanıtım videolarında ‘Çekindiğim kimse yok. Hedefim şampiyon olmak, o kupayı alacağım’ sözleriyle iddiasına vurgu yapmıştır. İşte, gönüllüler takımının dikkat çeken ismi Survivor Anıl Berk Baki hakkında merak edilen bazı bilgiler

Anıl Berk Baki, yarışma başlamadan kısa bir süre önce araştırılan isim oldu. Diğer 23 yarışmacı gibi iddiasını açık açık dillendiren Anıl Berk Baki, şampiyonun kendisi olacağını ve o kupayı alarak yarışmadan ayrılacağını açıkladı. Yelken ve crossfit sporuyla ilgilenen Anıl Berk Baki hakkında bazı bilgiler

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk, Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun olmuştur.

Hobi olarak yelken sporu ile ilgilenen Anıl Berk Baki, ardından bu sporu profesyonel olarak yapmaya başlamıştır. Kendisini bu alanda geliştiren Anıl Berk Baki, Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.

Crossfit antrenrölüğü de yapan Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmektedir. Aslen Trabzonludur.

Anıl Berk Baki'nin Survivor'daki sloganı; "Sadece çıkar yarışırım! Galibiyet arkamdan gelir.." şeklindedir.